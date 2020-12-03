Мальчик, который жил в лесной хижине под Балашихой, улетел с отцом в Узбекистан

После смерти матери семья оказалась в тяжелой ситуации, но отца ребенка не стали лишать родительских прав, а, наоборот, помогли Фото: СОЦСЕТИ

Вот теперь в истории семилетнего мальчишки, который полгода жил в лесу под Балашихой, точно случился счастливый конец. Напомним, в последних числах октября чумазого ребенка заметили жители подмосковного города. Тогда он рассказал казавшуюся дикой историю о том, что живет в хижине вместе с папой. И все это оказалось правдой.

Полицейские нашли ребенка в самодельной постройке прямо посреди леса. Малыша тогда увезли в больницу, потом в дом ребенка. И только позже выяснилось: в таких суровых условиях вместе с папой он оказался вынужденно. Отец, гражданин Узбекистана, после смерти жены потерял работу. Денег на аренду жилья не хватало, а вернуться на родину он не мог из-за пандемии и закрытых границ.

Отцу сразу все взялись помогать. Сына ему вернули 18 ноября. Тогда у мужчины уже были все документы на сына. А в минувшую среду, 2 декабря, отец и сын улетели на родину, в Узбекистан.

По словам отца мальчика, там у него есть пятикомнатная квартира, в которой у сына будет отдельная комната. Он и работу себе уже нашел, и школу для сына подобрал.

- Наш Амиль наконец-то теперь с папой! Столько было счастья, слез и объятий! Вчера они вместе улетели к бабушке в Узбекистан. Вся семья там ждет малыша с нетерпением! Амиль улетал с полным чемоданом игрушек и подарков. Спасибо всем неравнодушным людям, кто так или иначе участвовал в судьбе мальчика. Отдельные слова благодарности хочется выразить консулу Узбекистана в РФ за оказанное содействие, управлению опеки и попечительства Балашихи и руководству детского дома «Непоседы». Общими усилиями потребовался всего месяц на то, чтобы оформить все документы и вернуть мальчика папе. И это здорово! Дети должны жить в семье! – порадовалась за мальчика и его отца Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.