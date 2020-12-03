Чужой среди своих: московский следователь нанял кавказцев, чтобы сжечь свой отдел

На место примчались десятки пожарных. Побороть пламя долгое время не удавалось Фото: Иван МАКЕЕВ

Тихой майской ночью 2017 года пожарная сигнализация зазвенела в двухэтажном офисном здании поселка Газопровод. Здесь работал следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округу. На место примчались десятки пожарных. Побороть пламя долгое время не удавалось. Огнем были охвачены несколько кабинетов на втором этаже.

Топливом стали тысячи страниц уголовных дел, которые складировали следователи. Два с половиной часа потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы объявить о ликвидации возгорания. Рабочий день сыщики начали с внепланового переезда. Чиновники быстро нашли новое здание для силовиков. В это время потушенные кабинеты уже успели осмотреть эксперты. Они сразу заявили, что пожар спровоцировала не коротнувшая проводка, и не какая-нибудь тлеющая сигарета.

Следственный отдел в Новой Москве умышленно подожгли.

ПОДКЛЮЧИЛИ ФСБ

В пожаре сгорели сотни важных материалов. Благо большую часть удалось восстановить по копиям, которые хранились в других местах и на компьютерах. Делом заинтересовались на самом верху. На то были причины.

— Его расследование курировали представители центрального аппарата СК и отдел «М» от ФСБ. Там занимаются преступлениями в рядах силовых ведомств. Было очевидно, что поджог устроил кто-то из своих. Никаких следов взлома и проникновения в отдел не удалось обнаружить. Не сработала тревожная сигнализация здания, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Расследование вели долго. Следственный отдел переезжал, потом у него сменился начальник. Да и никаких следов после себя поджигатели не оставили. Видно, что работали люди, знакомые с системой. Или же их кто-то хорошо просветил, как не оставить следов.

ОТОМСТИЛ НАЧАЛЬНИКУ

Спустя три года тандему сотрудников СК и ФСБ удалось выйти на предполагаемых поджигателей. В руках силовиков оказались двое уроженцев Северного Кавказа. Долго они не упирались и сдали своего заказчика. Было это в конце ноября.

— Оказалось, что поджог им заказал сотрудник этого отдела — следователь по особо важным делам Максим Митасов. Он рассказал, как проникнуть в здание, и сделал дубликаты ключей от входа и кабинетов. Эпицентром пожара был кабинет руководителя отдела. С ним у Митасова был конфликт на работе, — добавил источник «Комсомолки».

2 декабря Максим Митасов собирался на работу. Однако с дурными вестями к нему приехали коллеги. Объявили, что тот обвиняется в организации умышленного поджога имущества и воспрепятствованию осуществления правосудия.

3 декабря следователя доставили в Басманный суд Москвы.

— Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе райсуда.

Исполнителей поджога ранее отправили в изолятор — также на два месяца. Если за это время не удастся завершить расследование, то меру могут продлить. Если следователя признают виновным, то его не только уволят по отрицательным мотивам, но и могут наказать лишением свободы сроком до пяти лет. Сообщникам грозит такой же срок.