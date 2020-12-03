Вакцинация от коронавируса в Москве с 5 декабря 2020: кто может сделать, кого привьют первым

В столице с 4 декабря начинается запись на вакцинацию от коронавируса, а с 5 декабря 2020 года откроются прививочные пункты Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице с 4 декабря начинается запись на вакцинацию от коронавируса, а с 5 декабря 2020 года откроются прививочные пункты. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года, - сообщил Сергей Собянин.

И уже в ближайшие недели, по мере того, как будут поступать большие партии вакцины, список москвичей, которые смогут сделать прививку от коронавируса, будет расширяться. Напомним, что сделать прививку можно будет бесплатно и добровольно. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря 2020 года.

Ранее о массовой вакцинации от COVID-19 сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Он поручил на следующей неделе начать прививки от ковида. Обезопасить в первую очередь нужно людей из групп риска, в нее вошли медики и педагоги.

Мэр Москвы сказал, что массовая вакцинация в городе начнется по согласованию с Правительством России. Цель - обкатка огромного механизма массовой вакцинации. Для запуска эффективна будет электронная запись.

В целом, в Москве уже создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. В городе выбрали специализированные складские помещения, есть необходимое количество холодильных емкостей для вакцины. Готовы в столице и прививочные пункты, где есть медицинские холодильники для вакцины от ковида. Медики прошли специальное обучение и готовы к массовой вакцинации.

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