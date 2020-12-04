Не коронавирусом единым

Во Всемирный день борьбы со СПИДом (ежегодно отмечается 1 декабря) в столице состоялся премьерный показ документального фильма о профилактике ВИЧ-инфекции. Первыми зрителями стали студенты медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН), врачи и представители родительского сообщества. Показ проводился Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке Департамента здравоохранения Москвы.

- Мы хотели разобраться в том, что взрослые сегодня рассказывают детям о СПИДе и что дети узнают об этом сами, как строится диалог между ними, - начал встречу Тигран Бежанов, режиссер фильма, режиссер проекта "Против СПИДа" Департамента здравоохранения Москвы. - Мы создали фильм для детей и родителей, в котором начали обсуждать эту тему. Наша общая цель - найти правильные слова друг для друга, научиться жить счастливо и безопасно и научить этому детей.

ПОГОВОРИ СО МНОЙ, МАМА

"Может ли мой ребёнок прийти ко мне с волнующими его проблемами? Как мне отвечать ему, чтобы не оттолкнуть и помочь?" - волнуются многие родители. Особенно те, у кого дети уже не малыши, а бунтующие подростки, молодые люди, которым интересно все новое, неизведанное, порой запретное и опасное.

- Традиционно мы говорим об этом во время Московской недели профилактики ВИЧ-инфекции «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла», - сказал перед показом Алексей Абрамов, директор медицинского института РУДН. - Мы рады, что фильм впервые увидят именно в стенах медицинского института, где обучаются будущие врачи. К тому же наши студенты приехали в Москву из 150 стран мира. А ВИЧ-инфекция давно уже стала мировой проблемой, так же, как сейчас новая коронавирусная инфекция. Борьба со СПИДом выходит за рамки учреждений здравоохранения. Все начинается в семье и очень важно, как родители объясняют ребёнку правила безопасности с точки зрения сохранения здоровья и, в частности, заражения ВИЧ.

Современные родители, казалось бы, во многом продвинутые, нередко теряются в разговоре с детьми на "неудобные" интимные темы. В показанном фильме некоторые мамы и папы признались, что в детстве с ними никто не говорил дома настолько откровенно. Теперь сами они даже не представляют, как общаться со своими детьми, например, на тему защиты от ВИЧ. Хотя взрослые понимают, что нельзя молчать, нужно говорить. В этом как раз поможет документальный фильм, созданный по итогам диалога педагогов, медиков и семей (см. ссылку на видео - ниже).

- Родителям нужно заниматься просвещением не только детей, но и самих себя, - считает Ольга Галузина, заместитель председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы. - В школах столицы, начиная с 8 класса, по соглашению с родителями проходят специальные тематические мероприятия для учеников о защите от ВИЧ-инфекции в самом широком контексте. При этом мамы и папы обращаются к нам с вопросом, как им в семье говорить с детьми на интимные темы. Наш экспертный совет включит эту тему в свой канал на YouTube.

ВОСПИТАНИЕ ДОМА И В ШКОЛЕ

После показа фильма среди зрителей развернулась почти полуторачасовая дискуссия. Многих студентов зацепили фразы юных героев "документалки" о том, что дома с ними не обсуждали вопросы отношений, секса и тем более ВИЧ-инфекции. Мол, мамы чаще беспокоятся, поел ли ребёнок, тепло ли одет в холодную погоду. В зале оказалось, к счастью, немало молодежи, у кого родители посчитали важным защитить сына или дочь не только от банальной простуды, но и от более серьёзных проблем со здоровьем.

- Мне понравилось, как одна из мам в фильме сказала, что задача родителей - заниматься своим ребёнком, ведь не только школа должна воспитывать, - поделилась впечатлениями от просмотра студентка из Замбии Кетура Мусонда. - Важно для родителей думать не только о том, тепло ли одет ребёнок, чтобы он гриппом не заболел, а ещё говорить с ним о защите здоровья, чтобы и ВИЧ не подцепил. Моя мама всегда отвечала на мои вопросы об интимной жизни. Я знала, что могу к ней прийти без осуждения или лишних расспросов с ее стороны. Лучше от родителей услышать объяснения, чем гуглить в интернете. А в школах и вузах у нас на такие темы, в том числе и о ВИЧ-инфекции, долгое время просто не говорили. Заболеваемость росла, и тогда уже начали людям объяснять.

- Мне повезло с воспитанием, поскольку мой папа был врачом, ему было важно мое здоровье, - рассказал студент из Иордании Мохд Лафи. - Он постепенно объяснял мне, как меняется мое тело, почему у меня ломается голос, что такое защищённый секс. Хотя в целом у нас в силу местных традиций не принято обсуждать подобные темы даже дома, говорить об угрозе ВИЧ. Но традиции не дают гарантии, что человек не заразится.

БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДА

Итог дискуссии подвели столичные врачи-инфекционисты.

- Я ещё учился в медвузе, когда в нашей больнице появились первые больные СПИДом пациенты, - рассказал Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России и Департамента здравоохранения Москвы. - В то время, сообщая этот диагноз людям, мы фактически предупреждали их о неизбежной гибели в течение ближайших лет. Многое изменилось за прошедшие годы. Больные с ВИЧ-инфекцией теперь могут жить полноценной жизнью, иметь здоровых детей, у них впереди будущее, где нет СПИДа. Усиливается международная кооперация ученых и врачей, меняются стратегии лечения.

По его словам, среди новых случаев ВИЧ-инфекции много людей в возрасте от 27 до 37 лет. При этом в столице практически не происходят заражения ВИЧ среди тех, кто моложе, - старшеклассников, студентов. По мнению врачей и педагогов, молодежи помогают в том числе специально создаваемые программы лекториев, активных уличных профилактических мероприятий, рассматривающих вопросы ЗОЖ с самых разных сторон. Воспитание в семье влияет не меньше, чем работа специалистов. Главное - не терять понимания, какой язык сегодня понятен молодёжи, искать формы, которые найдут отклик.

Но чем старше становится человек, тем чаще забывает о безопасности здоровья, появляется беспечность.

- Нужно постоянно предупреждать людей о СПИДе, у каждого должно быть чувство настороженности и ответственности по отношению к собственному здоровью и здоровью близких, - отметил Алексей Мазус. - Нельзя забывать об опасности, несмотря на достигнутые медициной успехи в борьбе со СПИДом.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

На сайте Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (spid.ru) в разделе "Профилактика" можно посмотреть премьерный документальный фильм "Против СПИДа: взгляд двух поколений. Ценностная навигация".

С вопросами о ВИЧ-инфекции москвичи могут обращаться по телефону круглосуточной "горячей линии" центра (8-495-366-62-38) или на сайте через информационную линию "Вопрос-ответ".