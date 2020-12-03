"Не меньше трех ударов по лицу": Блогер Reeflay задержан по делу о смерти девушки во время стрима

Блогер Станислав Решетников (Reeflay).

Следственный комитет РФ задержал в Московской области блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, уточнили в главке СК по Раменскому району Мособласти. Против 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 Уголовного кодекса.

У погибшей Валентины Григорьевой обнаружена черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, сообщили в СК. По мнению следствия, Решетников минимум трижды ударил ее по лицу.

Тело погибшей все еще исследуют. Данные о беременности в ходе химико-биологического обследования не подтвердились. В Следкоме уточнили, что сейчас подозреваемый находится на допросе.

2 декабря KP.RU писало, что Reeflay выгнал на мороз подругу, а потом покаялся в стриме на фоне ее мертвого тела.

Долгое время фанаты блогера уверяли, что их разыграли, мол тело ненастоящее, а врачи, которые пришли в квартиру – переодетые актеры.

В МВД заявили, что никаких смертей в прямом эфире не было, чем только подогрели интерес публики к событию.

«По факту гибели женщины в Раменском районе Московской области возбуждено уголовное дело», - сообщила вчера Татьяна Иванова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

По одной из версий, причиной смерти женщины могло стать переохлаждение, но эту версию СК не подтвердил.

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