Обновление станций Московских центральных диаметров: Платформу Крёкшино открыли после реконструкции

До 2025 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) появится ещё один маршрут
Фото: Михаил ФРОЛОВ
До 2025 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) появится ещё один маршрут - МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (Киевское направление МЖД). Будущие станции этой линии уже начали полностью перестраивать.
Сегодня, 4 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крёкшино перспективного диаметра МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (Киевское направление МЖД). Церемония прошла в режиме видеоконференции.
"Мы открываем после реконструкции Крёкшино – очередную станцию будущего МЦД-4, - сказал Сергей Собянин. - Теперь у местных жителей появилась собственная станция наземного метро. Создание МЦД-4 является крупнейшей железнодорожной стройкой Москвы. Сейчас строятся дополнительные пути. Только за этот год на Киевском направлении железной дороги завершилась реконструкция и сооружение 4 станций. В работе находятся ещё 14 станций, которые будут полностью реконструированы или построены с нуля".
ЧТО СДЕЛАЛИ
Станция Крёшино постройки 1899 года находится в одноимённой деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.
До реконструкции это была типичная остановка пригородных электричек - старая платформа без навеса и пешеходные настилы через пути.
Чуть меньше двух лет понадобилось, чтобы превратить старый полустанок в современный удобный вокзал.
Реконструкция проводилась по специальной технологии без остановки движения поездов. Саму станцию пришлось закрыть для пассажиров и пустить бесплатные автобусы между станциями Крёкшино и Кокошкино.
Теперь на современном вокзале наземного метро разместили:
- островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и солнца:
- подземный пассажирский вестибюль для прохода на платформу и транзитного пешеходного перехода через железнодорожные пути;
- в вестибюле - турникеты, кассы, туалет, стойка для зарядки гаджетов и динамическая система навигации;
- 2 эскалатора и 3 лифта для пожилых людей, мам с колясками, инвалидов.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Поездка на поезде от станции Крекшино до Киевского вокзала занимает примерно 50 минут. Для сравнения: на личной машине – не менее 1 часа 20 минут. В часы "пик" поезда курсируют каждые 6 - 7 минут. Станцией пользуются жители деревни Крёкшино и других соседних посёлков, а также сотрудники крупных логистических комплексов в этом районе. Рядом строится новый жилой квартал.
В конце 2020 - начале 2021 года новой станцией Крёкшино будут пользоваться порядка 2 тысяч пассажиров в сутки. А к 2030 году ежедневный пассажиропоток вырастет до 6,5 тысяч человек.
Линия МЦД-4 после запуска ускорит поездки для жителей 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллионов человек. Столица станет ближе для подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других городов и поселений.
Кроме того, разгрузятся участки 8 линий метро – Кольцевой, Замоскворецкой, Калининско-Солнцевской, Филёвской, Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской.
ТТХ
МЦД-4 "Киевско-Горьковский":
- общая длина маршрута - 86 километров с 39 остановочными пунктами;
- конечные станции - Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД;
- с 18 платформ пересадки на станции метро, МЦК и МЦД;
- поезда с интервалами до 5 - 6 минут в часы пик и без дневных перерывов.
ПЛАНЫ
Сегодня на будущем диаметре МЦД-4 строят:
- третий главный путь на участке "Солнечная – Апрелевка" и четвёртый главный путь на участке "Москва – Апрелевка";
- соединительную ветку между Киевским и Белорусским направлениями;
- третий и четвёртый главные пути на участке "Курский вокзал – Каланчевская", а также реконструируют станцию Каланчевская;
- четвёртый главный путь на участке "Курский вокзал – Карачарово".
Кроме того, на Киевском направлении проходит реконструкция 9 действующих станций - Внуково, Толстопальцево, Матвеевская, Очаково-1, Кокошкино, Лесной городок, Переделкино, Апрелевка и Мещерская. Их будут постепенно открывать до 2022 года. При этом строятся новые станции Аминьевская и Минская.
На будущей 6-километровой соединительной двухпутной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД идёт строительство станции Камушки.
В 2021 году начнется строительство еще 2 новых станций - Поклонная гора и Кутузовская.
Сейчас на Киевском направлении МЖД в будни за сутки в среднем проезжают 107 тысяч человек. К 2025 году после запуска МЦД-4 в поездах прокатятся в 1,5 раза больше пассажиров – до 160,5 тысяч человек в сутки.