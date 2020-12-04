В Москве беременная женщина выбросила в окно новорожденного сына подруги

По версии следствия, днем в пятницу, 4 декабря, женщина убила новорожденного сына своей подруги Фото: Андрей КОПАЛОВ

В абсолютно диком преступлении столичные следователи обвиняют беременную москвичку. По версии следствия, днем в пятницу, 4 декабря, женщина убила новорожденного сына своей подруги. В тот день навестить подругу и ее малыша Ольга* (имя изменено прим. ред.) пришла в квартиру женщины в Троицком округе, что в Новой Москве. Что уж там произошло, но женщины вдруг поссорились. Кричали так, что слышал весь дом. А потом случилось страшное.

- Женщина выбросила в окно новорожденного сына подруги. После падения с 13 этажа, малыш погиб на месте, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

По словам очевидцев, мама ребенка до приезда скорой не отходила от тела крохи. А вот ее подруга даже не вышла на улицу. Сейчас Ольгу, которой самой вот-вот рожать, допрашивают следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - добавили в столичном СК.

В свое оправдание женщина заявила.

- Я не хотела это делать. Все произошло на эмоциях!

Как стало известно «КП», свою вину Оля уже признала. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Будущая мамаша из неблагополучной семьи. Несколько лет она стояла на учете в полиции. В роковой день к своей знакомой она пришла, чтобы забрать у нее детские вещи и одежду для беременных. Была ли женщина пьяна, установит экспертиза.