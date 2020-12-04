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В Подмосковье жители могут задавать вопросы про коронавирус по короткому номеру 112

Бесплатная горячая линия работает на всей территории региона
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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На всей территории Московской области ввели короткий телефонный номер, по которому жители могут получить ответы на вопросы о коронавирусе - 122. Бесплатная горячая линия запускается по всей стране по поручению Президента Владимира Путина. Задача - централизация звонков в региональных колл-центрах. Это поможет оперативно распределять звонки по разным «адресантам» - в поликлиники или другие службы.

- Президент поставил задачу - сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. - Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому.

В перспективе через короткий номер 122 можно будет записываться в МФЦ.

- В настоящее время также можно (по этому номеру, - Авт.) получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с COVID-19, - сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В Подмосковье звонки на короткий номер 122 автоматически переводятся на горячую линию Губернатора Московской области, которую запустили в 2017 году. По будням этот колл-центр принимает звонки с 7 до 20 часов, в субботу - с 8 до 13, в воскресенье - выходной.

Централизованная электронная приемная принимает звонки граждан по работе региональных органов власти, госуслугам. Также с ее помощью можно записаться к врачу.

С начала нынешнего года электронная приемная обработала уже более 8,3 миллионов звонков жителей. Звонки по коронавирусу принимаются здесь с марта. На текущий момент по вопросам ковида зарегистрировано уже более 444 тыс сообщений.

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