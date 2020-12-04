«Выманили, расстреляли в машине, занесли в дом и подожгли»: На окраине Волоколамска нашли тела супругов и их дочери

В дачном поселке на окраине Волоколамска расправились с семьей из трех человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подмосковные следователи разбираются в деталях странного убийства. Накануне на пепелище дома в дачном поселке на окраине Волоколамска нашли тела трех человек. Останки опознали: двое супругов и их 16-летняя дочь.

- По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Комсомольской Правде», что убитых, судя по всему, выманили на место убийства.

- Известно, что был звонок главе семейства. Некто сообщил, что горит их дача. Мужчина с семьей сорвался в Волоколамск.

Что произошло дальше - пока загадка.

- Рядом со сгоревшим домом стояла также полностью выгоревшая машина, принадлежавшая семье. Ее буквально изрешетили из огнестрельного оружия. Есть основания полагать, что все трое были убиты прямо в автомобиле, как только они приехали к даче. Вероятно, затем кто-то перенес тела в дом и поджог его. Затем - машину.

- Убитые - богатая семья? Обеспеченная?

- Обычная, модно сказать. Недорогая машина - «Киа». Не самая шикарная в поселке дачка. Мужчина работал в Москве на мясокомбинате. Его жена была домохозяйкой. Двое детей. Есть старший ребенок, который уже не жил с родителями. Младшую, 16-летнюю дочь-школьницу, они взяли из города с собой…

По данным «Комсомольской Правды», под подозрением сейчас находятся дачные соседи убитой семьи. У следствия есть информация, что между ними не так давно был серьезный конфликт. Ищут мужчину, который имел огнестрельное оружие. Однако пока еще никто не задержан.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, осматривается автомобиль и дом, в котором обнаружены тела, - заявила Ольга Врадий. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к тройному убийству.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».