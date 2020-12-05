Коронавирус в Москве, последние новости на 5 декабря 2020 года: снизилось количество заболевших детей

В Мокве снизился процент заболевших коронавирусом детей до 11,3%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице 5 декабря начинается вакцинация от коронавируса. Открываются 70 прививочных пунктов. Первыми прививку сделают врачи, педагоги и соцработники.

- Право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и другие работники учреждений: те, кто занимается клинингом, младший медперсонал, администраторы, - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что электронная запись на вакцинацию открылась 4 декабря. По словам мэра города Сергея Собянина, за первые пять часов на прививку записалось 5000 человек. Остальные москвичи смогут записаться в ближайшие недели - по мере поступления вакцины. Сделать прививку можно будет бесплатно и добровольно.

За последние сутки в Москве выявили 6868 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 42,3%— от 18 до 45 лет, снизилось количество заболевших детей - 11,3%.

- Госпитализировано 1300 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

При этом число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 478 724 человек.

Роспотребнадзор продолжает контролировать соблюдение мер профилактики COVID-19 в торговых центрах, ресторанах, кинотеатрах, аквапарках и других общественных местах. Не везде посетители и персонал используют маски и перчатки.

Не прошел проверку салон красоты на юге Москвы. Ему грозит штраф около 150 тысяч рублей или остановка деятельности до трех месяцев.

- При обследовании фитнес-центра "Миллениум" на Каширском шоссе нарушений не обнаружено. Однако на территории фитнес-центра осуществляет работу салон красоты. В нем не было дезинфекцирующих средств, у посетителей и работников не проверяли температуру, - рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.