«Самые добрые и неравнодушные»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил победителей областной премии «Мы рядом»

В этом году многие проекты и мероприятия перетекли в онлайн-формат - таковы меры безопасности в эпоху пандемии коронавируса. Вот и церемонию ежегодной губернаторской премии в Подмосковье на этот раз провели в виде прямой трансляции с участием нескольких сотен человек. Премией «Мы рядом» (ранее она называлась «Наше Подмосковье») в регионе ежегодно отмечают неравнодушных людей, которые своими добрыми делами, проектами делают окружающий мир лучше.

К слову, в этом году ведущим церемонии стал известный телеведущий Иван Ургант.

- Впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной - седьмой раз мы поощряем и благодарим самых добрых, неравнодушных людей Подмосковья, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получили...

Победителями стали 180 жителей разных муниципалитетов Подмосковья. Каждый из них получил по 1 миллиону рублей.

Год нынешний - особый. Во время пандемии на передовой оказались тысячи врачей, спасавших человеческие жизни. Поэтому отдельные слова губернатора были адресованы именно медикам.

- Особенно приятно мне сегодня посмотреть в глаза врачам, сказать слова благодарности за то, что вы спасаете людей. Тысячу причин можно было придумать, чтобы отказаться. Но люди, которых мы сегодня видим, очень добросовестно выполняют свою работу.

Неслучайно в этом году среди победителей премии «Мы рядом» немало врачей. Например, Амрах Магеррамов из Орехово-Зуево несколько лет работал ординатором в московском НИИ скорой помощи им. Склифосовского, но в разгар пандемии вернулся в родной город, чтобы помогать лечить ковидом.

- Был тяжелый период, когда мама оказалась в больнице, - рассказывает молодой человек. - Врачам требовалась помощь, поэтому я в этот же день, как приехал и увидел маму за окном в больнице, позвонил главврачу и через час устроился в «ковидный» центр.

Врач-кардиолог из Егорьевска Фуркатджон Гафуров внедрил в центральной районной больнице новые виды высокотехнологичной медпомощи. Во время церемонии мужчину поздравил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им Бакулева, член жюри премии Лео Бокерия - оказалось, мэтр отечественной медицины в свое время был научным руководителем нынешнего лауреата.

- Очень приятно узнать, что Фуркад так активно работает по лечению больных с жизнеугрожающими аритмиями, - сказал Бокерия.

Особо специалист отметил серьезные изменения в системе здравоохранения Подмосковья, которые произошли в последние годы - по инициативе губернатора в разных частях области появились новые центры, полностью обеспеченные современной аппаратурой, где лечат сердечно-сосудистые заболевания.

- Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, что он сделал очень много для развития здравоохранения в Московской области, - сказал прославленный кардиолог.

Алексей Самойлов из Орехово-Зуева одним из первых оказался у дома, в котором взорвался газ, и вытащил из -под обломков женщину.

- Спасибо вам, что вы, долго не думая, рискуя своей жизнью, бросились на помощь людям. Вы - настоящий герой! - обратился к мужчине знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

А вот Илья Оводов из Солнечногорска создал вспомогательную программу для слепых, которая распознает текст по фотографии. В этом году разработку подмосковного изобретателя представляли президенту России Владимиру Путину.