Первая в мире кибератака на постаматы произошла в Москве

Вчера в магазине на Мичуринском проспекте, где установлены постаматы, произошел сбой. Система открыла дверцы оранжевых терминалов. И фактически автоматизированный пункт выдачи оказался без контроля.

Вчера в магазине на Мичуринском проспекте, где установлены постаматы, произошел сбой. Система открыла дверцы оранжевых терминалов. И фактически автоматизированный пункт выдачи оказался без контроля.

- Дверцы открылись. Коробки с посылками могли просто украсть. Мы попытались их закрыть. Стали звонить в логистический сервис, который доставляет эти онлайн-заказы, - рассказали продавцы из ближайшего супермаркета.

Как работают постаматы? Люди делают заказ электроники, одежды, чего угодно. Посылку закрывают в автоматизированный оранжевый терминал. Он, как правило, установлен рядом с домом, работой или учебой. Такие есть в магазинах, супермаркетах, торговых центрах. А потом человек может в любой момент забрать посылку, зная код.

Но 4 декабря был зафиксирован сбой в работе сети постаматов - они открылись. В компании PickPoint сказали, что причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов.

- По факту технического сбоя мы привлекли как внутренних, так и внешних экспертов для решения инцидента и соблюдения интересов пользователей сети постаматов, - рассказали в PickPoint.

В компании подтвердили факт того, что охрана магазина и сотрудники супермаркета оказали помощь и всячески помогали избежать кражи посылок.

Убытки уже подсчитаны - от атаки хакеров пострадало 2732 постамата. Но остальная сеть, а это около 8000 точек, работает в штатном режиме.

Специалисты PickPoint уже начали восстановительные работы. До 7 декабря планируют устранить проблемы на 95% проблемных точек.

Эксперты говорят, что это первая в мире кибератака на постаматную сеть. Самый главный вопрос в этой истории: пострадали ли посылки?

- Большую часть из 2732 терминалов удалось отключить и заказы не пострадали. Пользователи уже в курсе о возможных задержках в получении заказов, - сказали в PickPoint.

В компании сказали, что будут оповещать клиентов, чтобы от действий киберпреступников был минимальный ущерб.