Эксперты объяснили новый рекорд по заболевшим коронавирусом в Москве

За день в Москве выявлено еще 7993 заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За день в Москве выявлено еще 7993 заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд. Ранее больше всего новых случаев Covid-19 в столице было зафиксировано 27 ноября – 7918 человек.

За прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 6584 человека. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 485 тысяч пациентов.

В столичном Оперштабе объяснили, из чего и как складывается статистика.

Тех, кто поборол болезнь, в Москве прибавляется каждую неделю. Еще в середине ноября за сутки в Москве вылечивалось в среднем 4 - 4,5 тысяч пациентов. Сейчас ближе к середине декабря уже четвертый день подряд эта цифра переходит за 6,5 тысяч человек. Для одной недели случившийся сейчас в Москве рост числа активных случаев коронавируса в общем незначителен. Принятые городом меры помогают сгладить эпидемиологическую обстановку в столице.

Ещё нюанс - новые случаи заражения распределяются неравномерно в течении недели. Обычно цифры выходят на максимум в середине и второй части недели – в четверг, пятницу, иногда в субботу, как на этой неделе. Как пояснили в Оперштабе, причина в том, что количество анализов, проводимых во всех лабораториях города (их 60, из которых 28 частных. - Прим.) может отличаться изо дня в день на 20 - 25 тысяч.

«Пик» обращения жителей в пункты сдачи анализов на COVID-19 приходится на понедельник и вторник. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. В середине недели в оперативный штаб поступают результаты сразу большинства тестов, сданных в понедельник и вторник. Поэтому ближе к концу недели и получается такая солидная цифра по новым больным.

Сравним: на прошлой неделе больше всего зараженных коронавирусом выявили в пятницу и субботу – соответственно, 7918 и 7320 случаев. На этой неделе – в четверг и субботу (7750 и 7993).

Кстати, похожая картина с разбросом показателей по дням недели и в других мегаполисах мира. То есть для оценки заболеваемости нужно смотреть данные за всю неделю.

МАСШТАБНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

Столичным врачам удается контролировать дальнейшее заражение, но при этом нужно уже сегодня бороться с расползанием пандемии в будущем. Это поможет спасти от инфекции ещё больше людей, а также избежать новых ограничительных мер.

Поэтому Москва продолжает сдерживать коронавирус всеми способами. Сегодня, 5 декабря, в столице стартовала масштабная вакцинация от коронавируса, в том числе и для обкатки сложнейшего механизма вакцинации для всей страны.

Прививку от ковида делают бесплатно и добровольно. Желающие могут самостоятельно подать заявку на вакцинацию. В первую очередь защиту от Covid-19 смогут получить люди из групп риска - работники образования, здравоохранения и городских социальных служб. Поскольку сегодня именно этим жителям приходится максимально часто общаться с тысячами людей. А значит, и защита от коронавирус у них должна быть максимальная. В ближайшие недели по мере поступления вакцины список тех, кто может привиться, будет постоянно расширяться.

Напомним, с 4 декабря на mos.ru открылась онлайн-запись на бесплатную вакцинацию от Covid-19. А укол можно сделать в одном из городских прививочных пунктов уже с 5 декабря, то есть сегодня. За пять первых часов после открытия записи на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники.