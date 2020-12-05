Не хочу в тюрьму: беременную женщину, которая выбросила дочку подруги с 13 этажа, арестовали на два месяца

Щербинский суд вынес решение арестовать 30-летнюю Дарью Шавелкину, которая обвиняется в смерти двухмесячной девочки. Фото: СОЦСЕТИ

Щербинский суд вынес решение арестовать 30-летнюю Дарью Шавелкину, которая обвиняется в смерти двухмесячной девочки. Женщина открыла окно и выбросила крошку с 13 этажа. Ребенок умер, а Дарья Шавелкина оказалась на скамье суда.

- Арест на два месяца - до 4 февраля, - сказали "КП" в Щербинском суде.

Следователи провели несколько допросов, но пока выяснить мотив убийства ребенка не удалось. Дарья Шавелкина пришла к подруге в гости в Троицке, что в Новой Москве. Женщины общались, пили чай. Подруга обещала Шавелкиной отдать детские вещи, ведь той через несколько месяцев рожать. В это время двухмесячная дочка спала в кроватке.

- Предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное деяние, - говорили следователи.

Позже выяснилось, что подруга попросила Дарью присмотреть за малышкой, а сама пошла в магазин. Что произошло в этот момент? Девочка стала плакать или Шавелкиной стало завидно, что у подруги счастливый брак и все получается? Так или иначе, Дарья открыла окно на 13 этаже и выбросила ребенка.

Следователи не исключают, что женщина могла быть пьяна или под действием каких-то препапаратов. Но факт остается фактом - следователи обнаружили вблизи жилого дома тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего ребенка", - сказали в СК по Москве.

Отец погибшей девочки, как ранее сообщала "КП", винит в трагедии подругу жены и говорит, что та была под наркотиками.

Следователи продолжают допрашивать Дарью Шавелкину и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

- Я не хочу в тюрьму. Не нужно меня арестовывать, - сказала в суде Дарья Шавелкина.

По данным "КП", женщина не опровергала свою винновность, но при этом просила суд не арестовывать ее.

Не исключено, что Дарья страдает полиморфным психопатическим расстройством. Следователи совместно с врачами проведут несколько экспертиз.

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