Машина скорой помощи перевернулась после ДТП с «Лексусом» в Москве

На перекрестке дублера Проспекта Мира и Звёздного бульвара произошло столкновение автомобилей Скорой помощи и Лексус RX. После столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся. Фото: Кадр видео

На северо-востоке Москвы серьезная авария с участием скорой помощи.

- В 15.45 на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звёздного бульвара произошло столкновение автомобилей Скорой помощи и Лексус RX. После столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два фельдшера скорой помощи.

- У них довольно серьезные травмы. Оба доставлены в больницу, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что медицинскую помощь пришлось оказывать на месте и водителю «Лексуса».

- На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, - уточнили в ГУ МВД по Москве. - Они выясняют, кто стал виновником аварии.

В октябре нынешнего года произошло еще одно громкое ДТП с участием машины скорой помощи. На Кутузовском проспекте ехавший на большой скорости водитель «БМВ» не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и протаранил скорую, которая ехала в проблесковыми маячками. Водитель иномарки скончался на месте.