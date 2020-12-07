В Москве группы риска первыми сделали прививку от COVID-19

В Москве стартовала масштабная вакцинация от COVID-19 Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве 5 декабря стартовала вакцинация от коронавируса. Прививки начали делать горожанам из основных групп риска: работникам образовательных, медицинских и социальных организаций. Всего в столице открыли 70 прививочных пунктов, до конца года их станет 170. «КП» посетила поликлинику №62 на Ленинградском проспекте, где увидела полный процесс, как проходит вакцинация «Спутник V».

- В Москве началась бесплатная вакцинация против коронавируса. Несмотря на то, что в городе пандемия, город смог организовать удобную вакцинацию для горожан. В первую очередь она сейчас доступна для сотрудников образовательных и медицинских учреждений, а также социальных работников, - рассказала Анна Матвеева, главврач городской поликлиники №62.

Возможность сделать первым

Первые желающие привиться пришли в 8.00, когда открылись прививочные пункты. Приходить нужно только по предварительной записи на mos.ru. При себе необходимо иметь справку с работы, паспорт и полис ОМС. Привиться могут лица от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не болеющие ОРВИ в момент вакцинации.

В городской поликлиники №62 запись доступна в режиме пять человек в час. Прием ведут два врача, открыт пока один привививочный кабинет, но при необходимости могут открыть резервный кабинет.

- Как только появилась возможность записаться, решил это сделать сразу. Сам я педагог по истории, работаю с детьми. Несмотря на то, что я сам и в моей семье никто не болел коронавирусом, тем не менее, новости не самые оптимистичные. Поэтому решил привиться. Вообще раньше я никогда не делал никакие прививки, но коронавирус - это серьезно, от него же можно даже умереть. Лучше не рисковать, - говорит Иван Воробьев, педагог Православной свято-петровской школы.

В пункте приема пациентов попросили предоставить документы, проверили электронную запись. После этого дали заполнить анкету.

- Там вопросы о хронических заболеваниях. У меня их нет. Еще делал ли я какие-то прививки. О вредных привычках вопросов не было, - улыбается Иван Воробьев.

Следом пациенту померяли температуру, давление и отправили в комнату ожидания.

- Вакцина должна разморозиться. Она же хранится при температуре -18 градусов. Ориентировочно нужно 15 минут, чтобы ампула при комнатной температуре погрелась. После вакцина набирается в шприц и делается укол в плечо, - говорит главврач поликлиники.

Защитить себя и семью

После прививки пациента просят пройти в комнату ожидания, где он около 30 минут находится под присмотром врача. Здесь мягкие кресла, телевизор, можно попить воды.

Вакцину уже сделал старший администратор городской поликлиники №62. Говорит, что чувствует себя хорошо.

- Я просто каждый день сталкиваюсь с пациентами, у которых в том числе и признаки ОРВИ и коронавирус. Пришел я сюда добровольно. Решил воспользоваться возможностью и сделать прививку в числе первых, чтобы обезопасить себя, своих коллег, семью, - рассказал Дамир Летфцллин, старший администратор городской поликлиники №62.

- Вы за время пандемии не болели ковидом? - спрашиваю.

- Нет. Удалось избежать. И семья не болела. Мы соблюдали все меры безопасности: носили маски, перчатки, по возможности оставались дома.

За это время медсестра выписывает сертификат о прохождении вакцинации, где указывается время и дата первой дозы.

- Вакцинация делается в два этапа, при этом записаться нужно только один раз, на второй этап записывают автоматически. Он проводится через 21 день. Рекомендация на весь период вакцинации отказаться от алкоголя, - рассказала Анна Матвеева, главврач городской поликлиники №62.

- А если человек не может сделать вторую дозу ровно через 21 день? - уточняю.

- Допускается еще плюс два дня, возможно перенести на 22-й, 23-й день. Это никак не ослабит иммунитет. Вторая доза в десять раз усиливает эффект первого компонента вакцины. Окончательный иммунный ответ развивается через две-три недели после второго компонента. Поэтому во время вакцинации не нужно прекращать носить маски и перчатки.

Выработается иммунитет и не болеть

В городской поликлинике №62, по словам главврача Анны Матвеевой, на вакцинацию записались уже все врачи и сотрудники. Есть и такие, кто сделал прививку в числе первых добровольцев еще в сентябре.

- Прививку я перенесла хорошо, уже выработался иммунитет. И вот, когда недавно дочь принесла коронавирус из детского сада, то я не заболела, - рассказывает Марина Веревина, врач общей практики городской поликлиники №62.

Последние полгода в столице велись клинические исследования вакцины «Спутник V», уже привили 20 тысяч человек. Эффективность вакцины превышает 95%. В ходе испытаний не выявлено непредвиденных нежелательных реакций.

Одновременно была развернута полная логистическая цепочка процесса вакцинации от коронавируса: транспортировка и хранение. И здесь важно обеспечить правильные условия – температура не должна превышать -18 градусов. Вакцина доставляется в Москву в термоконтейнерах, потом ее помещают в медицинские морозильники.

В городе уже построили специальную морозильную камеру, в которой можно будет хранить до миллиона вакцин. Основная цель вакцинации остановить цепочку распространения коронавируса в городе.