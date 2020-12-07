Декабрь 2020 в Москве станет самым солнечным в истории

Москва. Прогулка в парке у Новодевичьего монастыря. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Погода снова удивляет. Осень 2020 в Москве была самой теплой в истории метеонаблюдений (а ведутся они в столице уже 140 лет). И декабрь 2020, едва начавшись, уже готов побить рекорд – он станет самым солнечным декабрем в истории!

Во всяком случае, все шансы есть. Судите сами: обычно первый зимний месяц – самый темный в году. Потому как и световой день очень короткий, а ночи длинные, и погода часто пасмурная. По статистике, солнце светит москвичам всего 18 часов за месяц. А в последние годы, когда начало зимы слякотное и промозглое, и того меньше. Антирекорд – у декабря 2017 года, солнце появилось в небо всего на 6 минут. За целый месяц! Как тут не впасть в депрессию и зимнюю спячку? В прошлом году светило тоже не особо радовало – сияло лишь 8 часов за месяц.

Однако сейчас погода не дает поводов депрессовать (в отличие от многих других новостей). Уже третий день подряд, начиная с субботы, 5 декабря, небо ясное, солнце светит от рассвета до заката. И хотя это всего 7 часов, но тем не менее: за трое суток норма по солнечному свету уже перекрыта! А впереди еще несколько ясных дней. По прогнозу Гидрометцентра России, вплоть до субботы, 12 декабря, погода не изменится.

По итогам месяца наберется 50 – 55 солнечных часов, считают синоптики центра “Фобос”. Если так, то декабрь 2020 станет самым солнечным за все время, что ведется статистика. В 21 веке, кстати, аномально солнечный декабрь уже был – в 2002 году, тогда солнце радовало москвичей 51 час.

Еще одна аномалия – экстремально высокое атмосферное давление. Оно бьет суточные рекорды уже два дня подряд. В воскресенье, 6 декабря, давление достигло 768,1 мм рт. ст. (прежний максимум для этого дня держался с 1959 года). В понедельник, 7 декабря, еще выше, 768,4 мм рт.ст. (и тоже побит рекорд 1959 года).

Причина у обеих декабрьских аномалий одна: гигантский устойчивый сибирский антициклон, объясняют в Московском метеобюро. Антициклон, напомним, это атмосферный вихрь с высоким давлением в центре (отсюда и московские экстремумы), и он всегда обеспечивает ясную и сухую погоду (вот вам и солнечный рекорд).