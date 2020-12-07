В элитном подмосковном поселке обнаружили тело сына российского миллиардера

По словам мужчины, он только что вернулся из деловой поездки в свой дом в элитном коттеджном поселке «Бенилюкс»

Несколько дней назад в полицию позвонил крупный российский предприниматель, миллиардер. Бизнесмен сообщил, что обнаружил дома тело своего 22-летнего сына. По словам мужчины, он только что вернулся из деловой поездки в свой дом в элитном коттеджном поселке «Бенилюкс» в Истринском районе, но там его никто не встретил. Мужчина направился в комнату сына, проверить дома ли он. Открыв дверь, он увидел тело молодого человека без признаков жизни. Испуганный отец сразу же вызвал на место полицию и скорую помощь, однако помочь парню уже не могли - медики констатировали смерть.

«Скончавшийся был обнаружен абсолютно голым с целлофановым пакетом, зажатым в руках. На теле молодого человека присутствовали трупные пятна. Медики установили приблизительное время смерти - четыре дня назад. По предварительному диагнозу, мужчина скончался от передозировки неизвестным наркотическим веществом. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены различные воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалка», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Тело скончавшегося молодого человека было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины его смерти, а также определить неизвестное наркотическое вещество, которое привело к передозировке.