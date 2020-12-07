Арктика получит новый БРИЗ

Фото: Центр экологического мониторинга Баренцева региона "Помор"

В Форуме, который проходил в формате онлайн, приняли участие ведущие экологи, журналисты и общественные деятели России, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Организаторами форума выступили оргкомитет Союза BRIES (Barents Region Independent Ecology Society), Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", Природоохранный Союз Норвегии, Центр экологического мониторинга Баренцева региона «ПОМОР», аналитическое агентство «Barents News» при поддержке ведущих медиа.

Участников Форума делегировали экологические сообщества всех стран Баренц-региона: от России в дискуссиях участвовали Суровцев Тимофей, руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР»; Митина Дарья, журналист, политик, общественный деятель; Шахиджанян Сергей, журналист, международная Ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс»;»; Латка Владимир, ученый-эколог, научный директор Фонда защиты китов; Гафуров Саид, экономист, общественный деятель; Исаев Виктор, руководитель информационного холдинга «НИА-Федерация», Красноярск; от скандинавских стран участвовали Оддекалв Рубен и Оддекалв Курт, экологи, руководители объединения «Зеленые воины Норвегии»; Торд Бьорк, политик, «Союз зеленых», Швеция; Асбьорн Валь, эколог и общественный деятель, Норвегия; Стиан Хансен, журналист интернет-портала iFinnmark, Норвегия; Микаэл Хертофт, международный секретарь партии Красно-Зелёных, Дания; Йохан Бекман, журналист, общественный деятель и правозащитник из Финляндии и др.

В ходе дебатов участники Форума с тревогой констатировали, что ограничительные меры в условиях пандемии практически уничтожили весь независимый экологический активизм. Так, легендарный норвежский эколог и эксперт Курт Оддекалв посетовал на то, что сегодня экологи Королевства находятся на грани уничтожения. «Государство пользуется тяжелой ситуацией, чтобы еще больше осложнить существование неугодных им оппозиционных экологов, которые открыто критикуют решения Правительства Норвегии, наносящие серьезный вред экологии страны, - отметил эксперт. – Вот уже добрый десяток лет мы, например, боремся с норвежскими рудниками, которым чиновники разрешают сбрасывать ядовитые шлаки и отходы от горного производства в наши уникальные фьорды. Однако такие рудники все множатся, и мы не можем сегодня протестовать и даже приблизиться к ним. А между тем страдает вся морская биосистема – болеет и исчезает рыба, загрязняется дно» - констатирует эксперт.

Йохан Бекман, финский журналист и общественный деятель, также отметил сложную ситуацию со свободой слова в его стране. «У нас в Финляндии действует очень жесткая цензура для СМИ – по сравнению с Россией, у нас гораздо меньше возможностей критиковать наше правительство за спорные и наносящие вред экологии решения».

Известный шведский политик Торд Бьорк высказал серьезную обеспокоенность состоянием лесов в своей стране. «У вас в России еще очень много диких лесов, а вот в Швеции таковых уже нет. У нас все леса давно «коммерческие», т.е. принадлежат крупным корпорациям, которые производят и продают древесину. Так что у шведов нет никаких прав на шведские леса, это уже совсем не народное достояние».

Участники Форума «ECO-MEDIA-Barents-2020» с воодушевлением восприняли создание нового международного экологического сообщества БРИЗ и высказали готовность активного участия в этой организации. Так, Микаэл Хертофт, международный секретарь датской партии Красно-Зелёных, отметил, что благодаря БРИЗ можно будет более эффективно пресекать попытки нанесения вреда экологии Баренцева региона правительствами и корпорациями наших стран. .«Такие вопиющие и чудовищные факты, как, например, убийство миллионов норок в Дании, должны становиться достоянием гласности и не оставаться безнаказанными – общественность должна знать об этом и пытаться своевременно реагировать и пресекать такого рода жестокость, возведенную в ранг государственной политики Дании и происходящую, якобы, с согласия нашего народа» - отметил эксперт.