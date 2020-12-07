Новый спортивный комплекс в парке "Сокольники": Теннисные корты, хоккейный центр и уличные тренажёры

Сергей Собянин во время осмотра центра "Спартак" в Сокольниках. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Скоро в парке "Сокольники" можно будет не только гулять по аллеям, но ещё и тренироваться в новом спортивном комплексе.

"Пандемия внесла коррективы в работу спортивных школ, тренировочный процесс и проведение соревнований, - сказал сегодня, 7 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра теннисного центра "Спартак" в Сокольниках. - Но она не остановила планы правительства Москвы по развитию спортивной инфраструктуры, многие из которых город реализует вместе с частными инвесторами.

Хороший пример – современный теннисный центр "Спартак" в Сокольниках. Наряду с хоккейной "Академией "Спартак", которая начала свою работу в августе 2019 года, он станет частью большого спортивно-оздоровительного комплекса – еще одной точкой притяжения для сторонников здорового образа жизни. Пандемия пройдет, и любители спорта вновь смогут без ограничений вернуться на корты, ледовые коробки и другие спортивные площадки".

ЧТО СТРОЯТ

Теннисные корты в парке "Сокольники" (Майский просек, д. 7, стр. 7) появились почти полвека назад. В последние годы их не ремонтировали. Некоторые сооружения признали аварийными. Действующие летом корты стояли закрытыми каждую зиму, поскольку в них не было отопления.

После масштабной реконструкции на площади 52,6 тысячи квадратных метров появятся:

- 32 современных теннисных корта, в том числе 16 открытых (с грунтовым покрытием) и 16 крытых (10 – с покрытием "Hard" и 6 – с грунтовым покрытием);

- административно-бытовой корпус с раздевалками, спортзалом, магазином спортивной экипировки и сервисным центром, кафе и комнатами для персонала;

- рядом - площадка workout, детская площадка и охраняемая парковка.

На открытых кортах подключат искусственное освещение для игр и тренировок по вечерам.

На крытых кортах используют экологичные деревоклеенные конструкции с прозрачными фасадами и витражным остеклением.

В теннисном центре поставят высококачественное спортивное оборудование, включая современную аудиосистему и спортивное освещение. Вся техника отвечает требованиям Международной федерации тенниса (ITF).

Для соревнований здесь можно разместить мобильные трибуны на 240 мест. В здании залы-трансформеры могут превратиться в площадки для занятий другими видами спорта, например, бадминтоном, единоборствами, фехтованием, гимнастикой, а также для проведения выставок и разных мероприятий.

В новом центре будут готовить спортсменов – 275 воспитанников ФСО "Юность Москвы" Москомспорта, а также откроют собственную теннисную академию. В свободное от тренировок профессионалов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

КСТАТИ

Кроме теннисного центра, в новом спортивно-оздоровительном комплексе в "Сокольниках" разместился хоккейный центр "Спартак". В нем уже тренируются воспитанники спортшколы "Академия "Спартак" Москомспорта, подготовительной школы для младших возрастов "Спартак-Спорттех" и команды по следж-хоккею "Спартак".

Сюда приходят на занятия спортсмены-фигуристы разных возрастов, а также все желающие – любители хоккея и фигурного катания.

Ежедневно хоккейный комплекс в Сокольниках принимает до 1 000 человек. Для них работают 4 ледовые площадки - 2 большие арены ("финская" 60х26 метров и "канадская" 56х26 метров) и 2 малые арены (40х20 метров). Рядом - спортзал, бросковая зона, раздевалки, спортивный магазин и зона отдыха с кафе.