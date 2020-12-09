Временные госпитали для больных коронавирусом в Москве: Где родственникам узнать о состоянии пациента, что разрешают ему передавать

Санкт-Петербург. Временный госпиталь для больных коронавирусом COVID-19, развернутый в выставочном центре `Ленэкспо`. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депздрав Москвы составил памятку для родственников тех, кто лечится во временных госпиталях для больных коронавирусом. Разбираемся, где родственникам узнать о состоянии пациента и что разрешают ему передавать.

Напомним, сейчас в столице пациентов с COVID-19 принимают пять резервных стационаров в разных районах - от Ледового дворца в Крылатском до выставочного павильона на ВДНХ (см. ниже). В них находится всего более 6 тысяч коек. Каждый резервный госпиталь прикреплён к ближайшей крупной больнице. Врачи объяснили, куда обращаться с вопросами о самочувствии больного, что разрешено и запрещено передавать ему в палату.

КУДА ЗВОНИТЬ И ПРИХОДИТЬ

Для родственников пациентов в каждом ковидном госпитале работают горячие линии. Везде принимают звонки ежедневно с 8.00 до 21.00. Обратите внимание! Информацию о самочувствии больного сообщат только тому, кого он назвал своим доверенным лицом. При этом человек должен звонить в колл-центр с указанного пациентом номера.

1. Ледовый дворец «Крылатское».

Стационар открыт при городской клинической больнице (ГКБ) № 67 имени Л. А. Ворохобова - (495) 870-72-92.

Как добраться: ст. м. "Молодежная", далее автобусом № 229 до остановки "Дворец ледового спорта".

Ст. м. "Крылатское", далее автобусом № 829 до остановки "Дворец ледового спорта".

Затем следовать указателям для скорой помощи. От автобусной остановки нужно пройти в сторону ледового дворца по дороге (слева должна быть парковка). На кабине охраны рядом со шлагбаумом вывешена схема прохода к пунктам передач. Их принимают в модулях № 11 и № 12. График работы: ежедневно с 12.00 до 21.00.

Московская область. Во временном госпитале для пациентов с коронавирусом в выставочном центре `Крокус Экспо`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Конгрессно-выставочный центр (КВЦ) «Сокольники».

Стационар открыт при ГКБ имени Ф. И. Иноземцева - (495) 870-74-01.

Как добраться: любым удобным маршрутом - ст. м. «Сокольники», далее пешком примерно 1,5 километра (18-20 мин.); ст. м. «Преображенская площадь», далее пешком 2,9 километра (35 мин.); ст. м. «Красносельская», далее пешком 2,9 километра (35 мин.).

Пункт приёма передач - в здании между 4-м и 5-м Лучевым просеком. График работы: в будни - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00.

3. Автомобильный торговый центр (АТЦ) «Москва».

Стационар открыт при ГКБ имени С. С. Юдина - (495) 870-72-91.

Как добраться: ст. м. «Домодедовская», далее пешком 830 метров (примерно 10 мин.) или автобусами № Т67, Т71, 95, 298, 298К.

Каширское ш., вл. 61, корп. 3а.

Пункт приёма передач - в приемном отделении, на цокольном этаже в левом крыле. График работы: в будни - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00.

4. Павильон № 75 ВДНХ.

Стационар открыт при ГКБ № 24 - (495) 870-72-90.

Как добраться: ст. м. «ВДНХ», далее любым удобным маршрутом - автобусами 428, 154 (в направлении «Станции Ховрино») до остановки «Киностудия имени Горького». Или трамваем 17 (в направлении «Медведково») до остановки «Улица Сергея Эйзенштейна».

Ст. м. «Ботанический сад», далее автобусами 428, 154 (в направлении «ВДНХ Южная») до остановки «Киностудия имени Горького».

Пункт приёма передач - пр-т Мира, вл. 119, стр. 455. График работы: в будни - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00.

5. Корпус на территории ГКБ № 40 в Коммунарке.

Колл-центр - (495) 744-07-03.

Как добраться: ст. м. «Ольховая», далее пешком до больницы не более 10 минут.

Пункт приёма передач на КПП-1 (ул. Сосенский Стан, вл. 8, стр. 11). График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. Передача в реанимационные отделения (ОРИТ) зависит от состояния пациента и обсуждается с врачом.

Для терапевтических отделений №№ 10 – 21, ОРИТ №№ 6 – 11 передачи принимаются на КПП временного госпиталя «Родеры».

ЧТО МОЖНО ПРИНЕСТИ БОЛЬНОМУ

Во всех инфекционных госпиталях список разрешённых для передачи вещей примерно одинаковый. По мере необходимости можно передавать больному в палату:

- минеральную воду в пластиковой упаковке производителя - до 2 л;

- сухое печенье, сушки, сухари в упаковке производителя - до 1 кг;

- пастилу, зефир, мармелад, карамель - до 0,5 кг;

- кусковой сахар в упаковке производителя или сахарозаменитель - до 0,5 кг;

- фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые - общим весом до 1 кг;

- мобильный телефон, планшет.

При этом фрукты, овощи, бутылки и упаковки нужно дома обязательно тщательно вымыть. Передачу принимают в полиэтиленовых пакетах.

В пакет можно вложить записку с ФИО пациента, названием отделения и номером палаты.

ЧТО НЕ ПРИМУТ

Список запрещенки для больных ковидом тоже единый. В палату не смогут передать:

- сырные и колбасные продукты;

- молочку и кисломолочные продукты;

- домашнюю еду;

- газированные напитки;

- консервы (рыбные, мясные, овощные);

- грибы;

- салаты;

- торты, пирожные, мороженое;

- икру, соленую рыбу, морепродукты;

- еду заводского изготовления без указания даты производства и срока годности;

- алкоголь;

- электронагревательные приборы (например, кипятильник или чайник);

- деньги, бижутерию, украшения из драгоценных металлов.

ВАЖНО

С вопросами и жалобами по поводу лечения можно звонить на горячую линию Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).

Кроме того, обращения горожан по поводу оказания всех видов медицинской помощи в городских больницах и поликлиниках принимает информационная линия Департамента здравоохранения Москвы - (499) 251-83-00 (круглосуточно).