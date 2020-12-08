Адвокат блогера Reeflay, во время стрима которого умерла женщина: «Он не виноват - это все инсульт»

В минувшую пятницу, 4 декабря, Раменский районный суд арестовал 30-летнего блогера Стаса Решетникова на два месяца. Фото: www.youtube.com

В минувшую пятницу, 4 декабря, Раменский районный суд арестовал 30-летнего блогера Стаса Решетникова на два месяца. Сейчас «звезда ютюба», который на хлеб зарабатывал стримами в интернете, находится в СИЗО. Напомним, 2 декабря, во время прямого эфира блогера умерла его 27-летняя сожительница Валентина Григорьева. Блогер даже не пытался ей помочь: вместо этого он затащил тело женщины в комнату, уложил на диван и ровно два часа и 16 минут оплакивал подругу перед экраном монитора. Вызывать скорую и полицию он и не думал. Это сделал кто-то из зрителей смертельной прямой трансляции. В первый же день Решетников дал показания, о том что его возлюбленная наркоманка.

- Это передоз, - заявил он в полиции.

Но позже выяснилось, что это банальная клевета и попытка оправдаться. Смерть – криминальная. Решетникова, задержали, предъявили обвинение в убийстве, а потом арестовали.

- Незаконно! – уверен защитник блогера Евгений Кулагин.

По мнению адвоката, девушка умерла из-за проблем со здоровьем.

- У нее произошло кровоизлияние в мозг, проще говоря, инсульт, - заявил «КП» Евгений Кулагин.

- Но откуда у вас такая информация& - спрашиваю.

- Это написано в заключении о смерти, которое было исследовано в зале суда. Кроме того, именно об этом публично заявляли представители Следственного комитета, - объяснил адвокат.

Но, похоже, ту саму справку защитник блогера прочел, мягко говоря, невнимательно. Слово «кровоизлияние» в ней действительно есть. Правда, к инсульту оно никакого отношения не имеет.

- Причиной смерти стала черепно-мозговая травма с множественными кровоподтеками на лице и кровоизлиянием в мягких тканях, - сообщила «КП» Ольга Варадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Такие травмы никак не связаны с инсультом. Получить их можно от ударов по голове. Напомним, по версии следствия в день смерти женщину избил ее сожитель. Свою вину Стас Решетников не признает. При этом на его видеоканале есть ролики, в которых он жестоко издевается над убитой Валентиной Григорьевой: бьет ее ногами и руками, распыляет в лицо перцовый баллончик.

Но дело адвоката – защищать.

- Мы уже обжаловали решение суда об аресте. И будем и дальше настаивать на невиновности, - заявил Евгений Кулагин.

Тем временем по уголовному делу назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она позволит более детально установить причины смерти, но сомнений в том, что наступила она в результате ударов по голове уже сейчас – нет.

На днях прошли похороны погибшей. Женщина оказалась почти круглой сиротой. Ее мама и бабушка умерли в прошлом году. А родной отец, который не принимал участия в ее воспитание, отказался забрать тело из морга. Скромные похороны организовали ее друзья. Напомним, в Москву Валентина Григорьева переехала год назад. Почти сразу она познакомилась с блогером Стасом Решниковым. Женщина подрабатывала проституткой и ее сожитель об этом знал.

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