Измайловский Ежик в тумане стал брендом восточного леса

Нарисовала ежика Евгения Хлынина, московский художник-аниматор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто хоть раз в жизни бывал в Измайловском лесопарке, конечно, видел измайловского ежика.

Потерявшийся зверек из знаменитого мультфильма Норштейна изображен на сосне, в том месте, где из-за холодов лопнула кора и образовалась "морозобоина".

Измайловскому ежику в морозобоине посвящают стихи, энтузиасты делают татуировки на ногах (нога символизирует сосну). А недавно рисунок обнаружился даже в маршруте Яндекс-навигатора как жанровая скульптура.

Кто хоть раз в жизни бывал в Измайловском лесопарке, конечно, видел измайловского ежика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нарисовала ежика Евгения Хлынина, московский художник-аниматор.

- Конечно, я не ожидала, что рисунок так прославится, - признается Евгения. - Рисовала просто так, по велению сердца. Часто гуляю здесь, катаюсь на велосипеде. И, как у всякого художника, при виде ровной поверхности у меня возникало непреодолимое желание что-то изобразить.

На Жене красная куртка и смешная шапка-кошка. Она сама похожа на сказочного героя. Мы гуляем по Измайловскому лесопарку в поисках других волшебных порталов. Среди деревьев поселился не один ежик. Есть влюбленные муми-тролли, эльфы (их ни в коем случае нельзя называть "аватарами», иначе Женя обидится), лесные животные и один снусмумрик, которого журналисты по неведению величают "гномом с мешком".

Первый рисунок появился еще в 2014 году на пеньке около станции метро «Перово».

Следующего ежика с белой лошадью Женя нарисовала уже глубже в лесу.

А однажды в соцсети художницы постучалась администрация парка.

Художница очень испугалась, что ее будут ругать, но все вышло как раз наоборот. В парке были рады появлению сказочных порталов и на официальном уровне разрешили автору "песать есче".

Женя жалеет, что форма морозобоин всегда примерно одна и та же, поэтому приходится строить рисунок так, чтобы он вписывался в вертикальный узкий вырез.

Рисунки Жени Хлыниной не только не наносят деревьям вреда, они приносят много пользы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но иногда тему для картинки подсказывает форма повреждения. Например, трещину можно превратить в часть изображения. А на дереве с ежиком форма повреждения коры вообще редкая: с небольшой приступочкой, на которой Женя изобразила фигурку зверька.

Иногда помогает фактура дерева. Например, со стороны реки на сосне изображен бурундучок с 3D - эффектом: из-за неровностей поверхности зверек кажется абсолютно настоящим.

Рисунки Жени посетителям очень нравятся. Существуют даже специальные квесты для детей, летом проводятся экскурсии. А недавно художницу позвали в Алексеевскую больницу (бывшая Кащенко). Там Женя проводила мастер-класс для пациентов: на территории больницы много деревьев, поэтому руководство решило, что в рамках занятий арт-терапией было бы здорово их разрисовать.

Однако были случаи недопонимания.

Еще на заре карьеры древописца, Женя сидела перед деревом и работала над изображением эльфа. И вдруг к ней подошел старичок с фотоаппаратом.

- А вы зачем деревья портите? - недобро поинтересовался старичок.

Рисунки Жени посетителям очень нравятся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собралась толпа зевак. Они замахали крыльями и стали осуждать Женю за то, что она не скрываясь занимается вандализмом.

Объяснения, что это никакой не вандализм и все делается с разрешения администрации - не очень-то помогали. Люди были уверены в том, что правы они.

С тяжелым сердцем художница закончила работу, но несчастный эльф так и остался несчастным. С тех пор его то расстреливают из детских пистолетов, то расцарапывают лицо, то залепляют жвачкой.

- Наверное, он принял на себя негативную энергию тех людей, - считает художница.

К счастью, с другими картинками такого не происходит, хотя время от времени их все равно приходится подновлять.

- А заказы вам не поступают? - интересуюсь я.

- Поступают, - вздыхает собеседница. - Часто подходят молодожены, просят нарисовать их на морозобоине.

На такие предложения Женя отвечает отказом, мол, я рисую только то, что сама хочу.

Когда мы остановились возле одной из последних работ - Снусмумрика, к нам подошел старичок с собачкой и предложил свои услуги.

- Картинку смотрите? - загадочно прошептал старичок. - А я, между прочим, знаю, где еще картинки есть. Хотите, покажу?

- Мы сами вам показать можем! - ответил фотограф Миша. - Мы даже знаем, кто эти рисунки нарисовал. Вот она, Женя.

На Жене красная куртка и смешная шапка-кошка. Она сама похожа на сказочного героя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старичок недоверчиво поглядел на нашу спутницу.

- Это правда вы? А скажие честно, сколько рисунков на деревьях вы нарисовали?

А вот на этот каверзный вопрос Женя ответить не смогла. Рисовала около двадцати «порталов». Однако сохранились не все. На месте первого Ежика на пеньке сейчас - многоэтажка. А многие картины - заросли корой. Поскольку перед тем как приступить к работе художница сначала лечит дерево, то процесс заживления морозобоины происходит в разы быстрее.

Это значит, что и любимый горожанами измайловский ежик тоже вскоре затянется.

Но, по словам художницы, ей это только в радость.

За шесть лет работы Женя залечила почти все морозобоины, расположенные вблизи шоссе Энтузиастов, где расположен ее дом. В планах - переместиться вглубь леса и работать с деревьями со стороны метро Измайловская.

Акриловые краски, которыми выполняется рисунок - не впитываются в поверхность дерева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комментарий

Сергей Волков, директор УНКЦ "Лесная опытная дача"

Рисунки Жени Хлыниной не только не наносят деревьям вреда, они приносят много пользы. Художница обрабатывает рану дерева: вычищает грязь, дезинфицирует медным купоросом, залечивает трещины варом. Так, что ни жучки, ни вода не разрушают структуру поверхности. Сами же акриловые краски, которыми выполняется рисунок - не впитываются в поверхность дерева. Неудивительно, что рисунки быстро затягиваются. Правда, я не стал бы называть морозобоиной то место, где изобажен Ежик на сосне. Обычно морозобоины возникают только у сосудистых лиственных деревьев: это дуб, липа, вяз. А поскольку внутри хвойных нет влаги, а только эфир, то на сосне мы видим, скорее, задир, который тоже зарастет, правда, не так быстро. Поэтому ежик нас еще будет радовать.