Измайловский Ежик в тумане стал брендом восточного леса

Нарисовала ежика Евгения Хлынина, московский художник-аниматор
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кто хоть раз в жизни бывал в Измайловском лесопарке, конечно, видел измайловского ежика.
Потерявшийся зверек из знаменитого мультфильма Норштейна изображен на сосне, в том месте, где из-за холодов лопнула кора и образовалась "морозобоина".
Измайловскому ежику в морозобоине посвящают стихи, энтузиасты делают татуировки на ногах (нога символизирует сосну). А недавно рисунок обнаружился даже в маршруте Яндекс-навигатора как жанровая скульптура.
Кто хоть раз в жизни бывал в Измайловском лесопарке, конечно, видел измайловского ежика
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Нарисовала ежика Евгения Хлынина, московский художник-аниматор.
- Конечно, я не ожидала, что рисунок так прославится, - признается Евгения. - Рисовала просто так, по велению сердца. Часто гуляю здесь, катаюсь на велосипеде. И, как у всякого художника, при виде ровной поверхности у меня возникало непреодолимое желание что-то изобразить.
На Жене красная куртка и смешная шапка-кошка. Она сама похожа на сказочного героя. Мы гуляем по Измайловскому лесопарку в поисках других волшебных порталов. Среди деревьев поселился не один ежик. Есть влюбленные муми-тролли, эльфы (их ни в коем случае нельзя называть "аватарами», иначе Женя обидится), лесные животные и один снусмумрик, которого журналисты по неведению величают "гномом с мешком".
Первый рисунок появился еще в 2014 году на пеньке около станции метро «Перово».
Следующего ежика с белой лошадью Женя нарисовала уже глубже в лесу.
А однажды в соцсети художницы постучалась администрация парка.
Художница очень испугалась, что ее будут ругать, но все вышло как раз наоборот. В парке были рады появлению сказочных порталов и на официальном уровне разрешили автору "песать есче".
Женя жалеет, что форма морозобоин всегда примерно одна и та же, поэтому приходится строить рисунок так, чтобы он вписывался в вертикальный узкий вырез.
Рисунки Жени Хлыниной не только не наносят деревьям вреда, они приносят много пользы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Но иногда тему для картинки подсказывает форма повреждения. Например, трещину можно превратить в часть изображения. А на дереве с ежиком форма повреждения коры вообще редкая: с небольшой приступочкой, на которой Женя изобразила фигурку зверька.
Иногда помогает фактура дерева. Например, со стороны реки на сосне изображен бурундучок с 3D - эффектом: из-за неровностей поверхности зверек кажется абсолютно настоящим.
Рисунки Жени посетителям очень нравятся. Существуют даже специальные квесты для детей, летом проводятся экскурсии. А недавно художницу позвали в Алексеевскую больницу (бывшая Кащенко). Там Женя проводила мастер-класс для пациентов: на территории больницы много деревьев, поэтому руководство решило, что в рамках занятий арт-терапией было бы здорово их разрисовать.
Однако были случаи недопонимания.
Еще на заре карьеры древописца, Женя сидела перед деревом и работала над изображением эльфа. И вдруг к ней подошел старичок с фотоаппаратом.
- А вы зачем деревья портите? - недобро поинтересовался старичок.
Рисунки Жени посетителям очень нравятся
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Собралась толпа зевак. Они замахали крыльями и стали осуждать Женю за то, что она не скрываясь занимается вандализмом.
Объяснения, что это никакой не вандализм и все делается с разрешения администрации - не очень-то помогали. Люди были уверены в том, что правы они.
С тяжелым сердцем художница закончила работу, но несчастный эльф так и остался несчастным. С тех пор его то расстреливают из детских пистолетов, то расцарапывают лицо, то залепляют жвачкой.
- Наверное, он принял на себя негативную энергию тех людей, - считает художница.
К счастью, с другими картинками такого не происходит, хотя время от времени их все равно приходится подновлять.
- А заказы вам не поступают? - интересуюсь я.
- Поступают, - вздыхает собеседница. - Часто подходят молодожены, просят нарисовать их на морозобоине.
На такие предложения Женя отвечает отказом, мол, я рисую только то, что сама хочу.
Когда мы остановились возле одной из последних работ - Снусмумрика, к нам подошел старичок с собачкой и предложил свои услуги.
- Картинку смотрите? - загадочно прошептал старичок. - А я, между прочим, знаю, где еще картинки есть. Хотите, покажу?
- Мы сами вам показать можем! - ответил фотограф Миша. - Мы даже знаем, кто эти рисунки нарисовал. Вот она, Женя.
На Жене красная куртка и смешная шапка-кошка. Она сама похожа на сказочного героя
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Старичок недоверчиво поглядел на нашу спутницу.
- Это правда вы? А скажие честно, сколько рисунков на деревьях вы нарисовали?
А вот на этот каверзный вопрос Женя ответить не смогла. Рисовала около двадцати «порталов». Однако сохранились не все. На месте первого Ежика на пеньке сейчас - многоэтажка. А многие картины - заросли корой. Поскольку перед тем как приступить к работе художница сначала лечит дерево, то процесс заживления морозобоины происходит в разы быстрее.
Это значит, что и любимый горожанами измайловский ежик тоже вскоре затянется.
Но, по словам художницы, ей это только в радость.
За шесть лет работы Женя залечила почти все морозобоины, расположенные вблизи шоссе Энтузиастов, где расположен ее дом. В планах - переместиться вглубь леса и работать с деревьями со стороны метро Измайловская.
Акриловые краски, которыми выполняется рисунок - не впитываются в поверхность дерева
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Комментарий
Сергей Волков, директор УНКЦ "Лесная опытная дача"
Рисунки Жени Хлыниной не только не наносят деревьям вреда, они приносят много пользы. Художница обрабатывает рану дерева: вычищает грязь, дезинфицирует медным купоросом, залечивает трещины варом. Так, что ни жучки, ни вода не разрушают структуру поверхности. Сами же акриловые краски, которыми выполняется рисунок - не впитываются в поверхность дерева. Неудивительно, что рисунки быстро затягиваются. Правда, я не стал бы называть морозобоиной то место, где изобажен Ежик на сосне. Обычно морозобоины возникают только у сосудистых лиственных деревьев: это дуб, липа, вяз. А поскольку внутри хвойных нет влаги, а только эфир, то на сосне мы видим, скорее, задир, который тоже зарастет, правда, не так быстро. Поэтому ежик нас еще будет радовать.