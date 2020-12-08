Москва дополнительно потратит 1,6 миллиарда рублей на лекарства против COVID-19

Препараты бесплатно получат больные для лечения в стационарах и дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Из столичного бюджета на борьбу с коронавирусом выделят дополнительные деньги. Напомним, ранее по этой статье расходов уже добавили 128,4 миллиона рублей на компенсацию поездок медицинских работников на такси. Кроме того, ещё более 960 миллионов рублей - на оплату помощи больным в резервных госпиталях и обсерваторах, выплаты помощникам по уходу в домах престарелых и доставку оборудования, медикаментов и средств защиты врачам.

Теперь выделили дополнительно 1,6 миллиарда рублей на закупку лекарств для лечения COVID-19. Постановление об этом подписал сегодня, 8 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Препараты будут закупаться для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Напомним, сейчас дома могут оставаться больные коронавирусом в легкой форме - с температурой до 38,5 градусов и поражением лёгких менее 25 процентов. Лечащий врач выдаёт такому пациенту несколько лекарств в зависимости от его самочувствия. Среди них, к примеру, новые противовирусные препараты - арепливир и коронавир, а также парацетамол, антибиотики, препараты против свертывания крови и тромбов.

ЦИФРА

По данным мэрии Москвы, в этом году мероприятия против коронавируса уже обошлись столице примерно в 500 миллиардов рублей.

Из этой суммы 250 миллиардов рублей составили траты из городского бюджета и ещё примерно столько же столица недобрала налогов.