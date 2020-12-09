Подмосковный сыр на весь мир!

Подмосковные сыры по достоинству оценили гурманы всей страны. Фото: Пресс-служба правительства МО

Вячеслав Ковтун из подмосковного Королева еще несколько лет назад был строителем - у него было несколько бригад кровельщиков. В какой-то момент жена увлеклась производством сыра. И Вячеслава увлекла. Поначалу варили только для себя. Но вот угораздило же однажды Ковтунов вывезти свою продукцию на сырную ярмарку. На перспективу расторговать за три дня 150 кг сыра Вячеслав изначально смотрел скептически. А по факту последнюю головку сыра продал уже через несколько часов. По словам мужчины, в этот момент он понял, чем действительно хочет дальше заниматься в жизни...

Сегодня сыроварня Вячеслава Ковтуна входит в объединение «Сыры Подмосковья». Вчера этот совместный проект ведущих сыроваров Московской области был признан победителем национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»!

Конкурс представительный. Заявки на него пришли из 79 субъектов России. Победителей десятка номинаций выбирали члены большого жюри. Но самая демократичная, самая масштабная номинация - «Нас выбирают». Это всенародное голосование, где лучших из лучших называют жители всей страны, голосуя за самое вкусное. Можете представить, какие лакомства и продукты были номинированы здесь! Тем почетней, что в числе победителей названы «Сыры Подмосковья».

Вместе с сырами, которые делают в Московской области, в Топ-3 вошли бурятские буузы и дагестанская баранина.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ

- Проект «Вкусы России» позволил по-новому взглянуть на локальные российские продукты и сформировать уникальную гастрономическую карту нашей страны, - рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. - Задача конкурса по выявлению сильных, узнаваемых региональных брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего поручения президента. Конкурс в перспективе позволит нам увеличить объемы производства этих продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами. А еще это развитие экспортного и туристического потенциала регионов.

Министр отметил, что Московская область оказалась в числе самых активных регионов конкурса «Вкусы России». Из Подмосковья оргкомитет получил сразу 25 заявок. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сыроваров региона с победой в таком представительном конкурсе.

Андрей Воробьёв (в центре) поздравил подмосковных сыроваров с победой во всероссийском конкурсе. Фото: Антон ЧЕРНО

- Несмотря на то, что мы живем в большой агломерации, сельское хозяйство исторически в Подмосковье занимало передовые позиции, - сказал Андрей Воробьёв. - И нам очень приятно, что наши сыры подмосковные в числе победителей, - это очень здорово! Это подтверждает правильность нашей стратегии, потому что наша ключевая задача - в течение 2022 года стать лидерами в России по объему производства сыров. (Нынешние показатели - см. «Конкретно»). Причем это и большие компании, которые производят сыр, и маленькие фермерские хозяйства.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МОЛОКА

Возможно, в это трудно поверить, но еще в начале 2010-х сыроварения в Московской области, считайте, что и не было. Но всего за несколько лет его подняли практически с нуля до ведущих позиций в масштабах всей России. На волне импортозамещения Подмосковье по инициативе губернатора поддержало активных людей, которые занялись производством сыров, реальными мерами. Аналогов нет в других регионах. Например, область выделяет гранты на поддержку производителей, а также компенсирует сыроварам до 50% затрат на покупку оборудования. Выделяются средства на создание и модернизацию объектов по производству сыра.

Андрей Воробьёв объясняет, почему со стороны области такое пристальное внимание именно к производству сыра:

- Как известно, для производства сыра нужно большое количество молока. Мы уже входим в десятку крупнейших производителей этого продукта и ставим своей целью 1 млн тонн в год. Но, если есть молоко, его должны потреблять. Естественно, сыры - это как раз та продукция, которая позволяет перерабатывать молоко. Поэтому спасибо за высокую оценку, за признание наших фермеров, наших производителей.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ПОДМОСКОВЬЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ»

Фермеры и производители, понятно, и сами в полном восторге. После победы Вячеслав Ковтун расплывается в широченной улыбке. Рассказывает, что, с одной стороны, уже привык побеждать со своим продуктом на разных выставках и фестивалях, в том числе в Европе. Но все-таки такая победа, чтобы вся Россия проголосовала, это дорогого стоит. Это еще больше заряжает энергией.

- Мы очень рады, что нас ценят все соотечественники по всей России, - говорит сыровар. - Будем развиваться дальше, делать все больше и больше вкусных сыров.

- Уверены в победе не были, но очень сильно на нее рассчитывали. Потому что на протяжении последних 5 лет подмосковные сыровары очень активно трудятся, чтобы все жители узнали, что наша продукция - очень высокого уровня, - рассказывает владелец сыроварни «De famille» Андрей Блажко. - То, что сейчас происходит, это большой шаг на пути продуктового патриотизма, когда люди, проживающие в определенной местности, покупают продукты, сделанные местными производителями. В Европе это развитое явление.

По словам Блажко, подмосковным сыроварам проще развиваться благодаря поддержке властей области.

- Московская область как ни один другой регион уделяет внимание развитию сыроварения. Во-первых, огромную поддержку получил фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проводится ежегодно и стал основной площадкой для сыроваров всей России. Кроме того, именно в Подмосковье существует региональная программа грантовой поддержки, другие меры. Это дает возможность развиваться и расти.

КСТАТИ

Кроме подмосковного сыра, в топ-10 народного голосования вошли также посадская коврижка и битки с луком серпуховские.

Коврижки из Сергиева Посада завоевали популярность уже больше века назад. Паломники и гости города, приезжая в Троице-Сергиеву лавру, с удовольствием лакомились этой медовой лепешкой.

А вкусом серпуховских битков еще в 1892 году восхищался сам Антон Павлович Чехов. В своих воспоминаниях он писал: «Был в Серпухове, ел там биток с луком».