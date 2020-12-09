На ТТК водитель грузовика, попавшего в ДТП, чуть не свел счеты с жизнью прямо на дороге

По словам очевидцев, как только к месту аварии приехали инспекторы ДПС, мужчина забаррикадировался в машине. Фото: Алексей ФОКИН

Днем в среду, 9 декабря, настоящим переполохом закончилась авария на ТТК (Третьем транспортном кольце). В районе съезда к ЦСКА Арене столкнулись грузовик и легковая «Ауди». Удар был несильным: все живы и здоровы. Точнее почти здоровы.

Адекватность водителя «Газели» вызывает сомнения. По словам очевидцев, как только к месту аварии приехали инспекторы ДПС, мужчина забаррикадировался в машине и, судя по всему, угрожал суицидом. Около получаса его пытались успокоить полицейские и другие водители.

- Никаких требований он не выдвигал. На просьбы покинуть автомобиль и предъявить документы не реагировал, - рассказали «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

В тот момент, когда он попытался причинить себе вред, его задержали.

- Он получил незначительные травмы и с места аварии был доставлен в больницу, - пояснил источник «КП».

Речь идет о психиатрической клинике, именно в такие медучреждения доставляют в таких случаях. Только после осмотра психиатрами мужчину смогут допросить следователи.