Московские вожатые запишут бесплатные поздравления детям от Деда Мороза

Оставить заявку на бесплатную видеооткрытку можно в период с 10 по 17 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москва готовится к Новому году, а родители задумались о подарках детям. Мосгортур и Центральная школа московских вожатых придумали проект «Вожатый – Дед Мороз», с помощью которого можно заказать бесплатное видеопоздравление для вашего ребенка.

- Многие дети не могут представить Новый год без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, но в этот раз елки и утренники пришлось отменить. Спасти праздник смогут московские вожатые. Они запишут поздравления, – говорит заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко.

Оставить заявку на бесплатную видеооткрытку можно в период с 10 по 17 декабря. В чем интерес такого поздравления? Дед Мороз будет обращаться именно к вашему ребенку.

- Чтобы Дед Мороз мог побольше узнать о тех, кому будет адресована открытка, родителям нужно написать имя и возраст ребенка, а также его достижения за год, - говорят организаторы.

Заполнить нужно простую анкету - она доступна на сайте проекта вожатый дедмороз.рф. А где ее можно увидеть?

Видеопоздравление придет на указанную почту до 31 декабря.

Кстати, в столице началась благотворительная новогодняя акция «Исполни желание», которую уже семь лет проводят Департамент культуры Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий.

Все желающие могут воплотить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями. Детки хотят велосипед, конструктор, куклу, школьный рюкзак или кроссовки.

Желания они оставили на сайте ispolni.mosdmm.ru. Что нужно делать? До 31 декабря выбрать конкретное письмо, нажать кнопку «Исполнить желание», и привезти подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий (Тверская улица, д.5/6).