Всплеск на загородном рынке

Когда в марте 2020 года все осознали, что сидеть дома надо будет долго, повысился спрос на дачи, дома и коттеджи в Подмосковье. Никто уже не хотел виллу в Испании или Черногории. Всем нужно было уединенное место на природе недалеко от города, где можно гулять без маски и жесткого расписания. Начался бум загородки. По данным ЦИАН, в мае текущего года спрос на загородные объекты вырос на 180%. В целом, за год количество сделок увеличилось в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Развитию ситуации на загородном рынке способствовало резкое ослабление рубля и понижение ключевой ставки ЦБ. Банки опустили ставки по вкладам. Деньги надо было куда-то инвестировать. Конечно, большинство покупателей выбирало городские квартиры, но стрелка спроса сильно сдвинулась в сторону загородки.

40% среди всех покупателей недвижимости в текущем году интересуются именно загородными объектами. 38% от общего числа интересующихся загородкой отметили, что пандемия так или иначе повлияла на их планы покупки недвижимости. Какие же объекты предлагает рынок и сколько все это стоит?

По данным ЦИАН, на ближний пояс Подмосковья (до 20 км от МКАД) приходится 17% объема жилых домов со средней ценой строения 11.6 млн рублей, средний пояс (20-60 км. от МКАД) – 54% с ценой объекта 7,5 млн рублей, дальний пояс (60-120 км. от МКАД) – 29% со средней стоимостью лота 4.8 млн рублей.

Последние 10 лет загородка демонстрировала не самые сильные результаты. Новые проекты появлялись в единичном количестве. Старые годами стояли, ожидая покупателя. Принимая во внимание ежегодное снижение предложения на загородном рынке, к 2020 году мы подошли с очень скудным наличием объектов в данном сегменте.

Предложения эконом класса быстро закончились. Наступил дефицит хороших недорогих домов с коммуникациями. Многие объекты, годами были в продаже. Некоторые покупатели решались на приобретение участков, в надежде построить идеальный дом для семьи. Сначала решились, а потом столкнулись с тем, что очереди клиентов в строительных компаниях растянулись на месяцы. Фактически, для многих, стало абсолютно невозможно обрести загородное жилье в короткие сроки.

По данным «Инком-недвижимость» приоритеты загородной недвижимости 2020 года выглядят так:

- Участки без подряда выбирают 73% покупателей

- Квартиры в малоэтажных домах – 13%

- Коттеджи – 9%

- Таунхаусы и дуплексы – 5%

Все, кто не смог быстро купить или построить дом за городом, развернулись в сторону аренды. По данным компании «Инком-недвижимость», аренда дач подорожала в среднем на 10%, таунхаусов на 6.5%, а коттеджей сразу на 20%. При этом:

- 57% не хотят превышать бюджет 90 тыс. рублей

- 27% готовы платить от 80 до 130 тыс. рублей

- 16% могут себе позволить арендовать жилье, стоимостью более 130 тыс. рублей в месяц.

Собственникам загородных объектов пандемия сыграла «на руку». Те участки по 6 соток, в черте ММК (Московского малого кольца) за которые год назад давали всего 0.8 – 1 млн рублей, выросли в цене в два раза. Но более дорогие объекты почти не прибавили в стоимости. В этом сегменте часто продавцы устанавливают цены «с потолка». Дача на участке 10 соток в 60 км от МКАД по Киевскому направлению и коттедж в поселке в 30 км от МКАД по Калужскому шоссе вполне могут стоить одинаково. Причина – хозяин дачи вложил много средств и сил в свою недвижимость и расстаться с ней за меньшую сумму просто не готов. По мнению специалистов компании «Инком недвижимость» 80% объектов на загородном вторичном рынке переоценены на 30% и более.

В категории элитного жилья та же ситуация с ростом цен, а продажи и вовсе упали по сравнению с 2019 годом. Ажиотаж на загородном рынке недвижимости, вызванный пандемией, никак не отразился на продажах объектов, стоимостью более 30 млн рублей. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, с января по сентябрь 2020 года, число запросов на покупку в этом сегменте выросло на 114%, при этом количество сделок снизилось на 25%.

Не тенденция, а всего лишь всплеск.

По данным ГК «Миэль» в сентябре 2020 года, количество сделок на рынке загородной недвижимости сократилось на 30%, по сравнению с маем этого года. Цены, взвинченные огромным спросом, постепенно снижаются. Рынок оказался совершенно не готов предложить интересные проекты за умеренные деньги. Выбора не было. Или коттеджи от 12-15 млн рублей, или участки для строительства своими силами.

Наиболее частый запрос от покупателей – полностью готовый к проживанию дом, площадью 120-150 кв. метров, участок 10-12 соток. Должен быть свежий ремонт, удобный подъезд к дому и все необходимые коммуникации. Для многих желательно наличие водоема, леса, парка. Это критерии хорошего современного продукта.

Чего нам стоит ожидать после окончания пандемии? Безусловно увеличения выхода на рынок новых проектов загородной недвижимости. Возможно, инвесторы пересмотрят категории поселков и появится больше домов эконом класса за разумные деньги. Стоит ждать появления мультиформатных проектов. Они все более популярны у потребителя и нагрузка на инвестора здесь проще. Она распределяется между разными типами жилья. В любом случае, ситуация с рынком загородной недвижимости в эту пандемию показала слабые места и свободные ниши. Есть шанс, что все изменится и подстроится под массового покупателя.