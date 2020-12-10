Четыре новых способа записи на прививку от коронавируса ввели в Москве

В столице продолжается вакцинация от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице продолжается вакцинация от COVID-19. Напомним, электронная запись на прививку открылась на mos.ru 4 декабря. Желающих начали принимать в пунктах при поликлиниках уже с 5 декабря. Первыми могут уколоться врачи, учителя и соцработники, то есть люди из группы риска.

Теперь москвичам стало проще оформить запись на вакцинацию против коронавируса. Кроме mos.ru, появились ещё четыре новых способа выбрать время и место приёма.

Горожане могут воспользоваться любым удобным вариантом:

- через сайт emias.info;

- в 3 городских мобильных приложениях - «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»;

- через информационные киоски в поликлиниках;

- по телефону в поликлинике (адреса и телефоны - на сайте Департамента здравоохранения Москвы).

Из списка прививочных пунктов можно выбрать удобный для вас адрес и записаться туда. Дни приёма доступны на 2 недели вперед. Отменить запись можно также с помощью перечисленных выше сервисов.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНЕСТИ С СОБОЙ

На прививочный пункт нужно принести:

- паспорт;

- полис ОМС;

- документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных данных.

КОМУ НЕ ОТКАЖУТ

Прививку от коронавируса сделают, если вы:

- в возрасте от 18 до 60 лет, у вас нет хронических болезней;

- прикреплены к московской поликлинике;

- не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

- не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

- в последние 30 дней не делали прививок;

- не беременны и не кормите грудью (для женщин).

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