Крокодил, который видел Гитлера: в Государственном Дарвиновском музее появился уникальный экспонат

Фото: Дмитрий Милосердов/Государственный Дарвиновский музей

Таксидермисты Государственного Дарвиновского музея с весны этого года работали над необычным экспонатом - крокодилом, который видел еще Адольфа Гитлера. Они пропитывали шкуру аллигатора специальными составами, подбирали рептилии глаза, лепили из гипса по фотографиям саму фигуру. Из Московского зоопарка им поступила лишь шкура 85-летнего хищника по имени Сатурн.

История жизни рептилии уникальна. Аллигатор вылупился из яйца на американской ферме в штате Миссисипи в 1936 году. Оттуда его продали в Германию. Берлинский зоопарк, а также район Тиргартен, в котором селились русские эмигранты и советские поэты, писатели и художники описан в известном романе Виктора Шкловского "Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза". По одной из легенд за хладнокровным животным, которое грелось в вольере любил наблюдать сам Адольф Гитлер. Говорят, что он даже лично развлекал детей кормлением этой рептилии.

Фото: Дмитрий Милосердов/Государственный Дарвиновский музей

Но в 1943 году Берлинский зоопарк разбомбили англичане. Из клеток во время бомбежки сбежали почти 4 тысячи животных. Аллигатор бежал из вольера вместе с бегемотами, львами, гиенами и гамадрилами. Пока нацисты отлавливали бегемота и расстреливали хищников на улицах Берлина, аллигатор ускользнул в каскад прудов парка, которые вытекали в реку Шпре. Там аллигатор перенес еще два года бомбежек Германии.

Американского аллигатора отловили под Берлином вместе тигровым питоном британские солдаты только в 1946 году. Они решили отдать хищников русским, так как боялись, что рептилии могут кого-нибудь сожрать в Британской зоне оккупации. Советские бойцы перевезли трофейного крокодила и питона в Московский зоопарк, где аллигатору сначала дали имя Гитлер, но потом пожалели и переименовали в Сатурна.

Жизнь Сатурна в Московском зоопарке тоже не всегда была гладкой. В 80-х годах в террариуме аллигатора чуть не убил кусок бетона, который отслоился от потолка, а в 90-х годах посетители насколько раз метали ему в голову камни и бутылки. Аллигатору тогда пришлось несколько раз зашивать шкуру. В результате Сатурна спрятали за стекло. К 2005 году он достиг 3,5 метров и весил 200 килограммов. Питался он хорошо: с 2015 года шефство над хищником с фронтовой биографией взяла французская фирма Lacoste. Сатурн дожил даже до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и заснул навсегда 22 мая 2020 года.

Фото: Дмитрий Милосердов/Государственный Дарвиновский музей

"Сатурн… — это целая эпоха. … Он пришел после Победы — и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали", - такое официальное обращение к посетителям появились тогда на сайте Московского зоопарка.

- Это второе рождение Сатурна. История о том, как "крокодил Гитлера" обрел своей бессмертие", - заявил "Комсомолке" заведующий сектором низших позвоночных Дмитрий Милосердов после того, как опубликовал в своем Фейсбуке снимки, которые рассказывают о том, как таксидермисты музея делали из шкуры Сатурна чучело.

Фото: Дмитрий Милосердов/Государственный Дарвиновский музей

- Чучело этого легендарного аллигатора уже заняла почетное место в экспозиции "Зоогеография Северной Америки". Увидеть его смогут все желающие после того, как музей откроется, - отметил Дмитрий Юрьевич.

Напомним, согласно указу мэра Москвы Дарвиновский музей приостановил свою работу до 15 января 2021 года.