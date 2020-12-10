Отель 5 звёзд в парке "Зарядье": президентский люкс, русская баня и французская кондитерская

Современное здание совместили с историческими постройками Китай-города. Фото: пресс-служба ГК "Киевская площадь".

В центре Москвы на пересечении парка "Зарядье" и исторической части Варварки и Славянской площади скоро откроется пятизвёздочный отель (ул. Варварка, д. 14). Его начали строить почти одновременно с самим парком. К северным пейзажам со степью, березовым рощам с прудами, "стеклянной коре" и "парящему мосту" теперь добавится ещё одно необычное сооружение. Архитекторам удалось совместить современный дизайн основных конструкций отеля и его части, которая прилегает к сохранившемуся фрагменту Китайгородской стены.

"Проект разрабатывался с учетом рекомендаций от Министерства культуры и в тесном сотрудничестве с Департаментом культурного наследия Москвы, - сообщил Год Нисанов, инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь". - К работе над ним привлекались ведущие дизайнеры и творческие группы архитекторов мира".

Фото: пресс-служба ГК "Киевская площадь".

ЧТО ПОСТРОЯТ

Комплекс в парке "Зарядье" станет первым в Москве отелем под брендом Raffles ведущего международного гостиничного оператора Accor. Эта сеть отелей работает, например, в Париже, Стамбуле, Варшаве, Джакарте, на Сейшельских островах и в других странах по всему миру.

Фото: пресс-служба ГК "Киевская площадь".

В "Зарядье" в 9-этажном здании de luxe класса на площади 64 тысячи квадратных метров появятся:

- 153 номера, в том числе 20 двухкомнатных люксов, 19 Junior-люксов;

- 2 президентских люкса площадью 350 и 420 квадратных метров соответственно, в каждом - 2 спальни и просторная терраса;

- 55 апартаментов с услугами собственного СПА и фитнес-центра с 25-метровым бассейном и термальной зоной;

- во всех номерах комплекса - красивые виды на исторический и деловой центр Москвы - Красную площадь и ансамбль Кремля с Собором Василия Блаженного, старинные церкви, живописные набережные Москвы-реки, панорамы столицы с Храмом Христа Спасителя и знаменитыми сталинскими высотками. При этом 4 номера имеют собственный выход на озелененную открытую террасу внутреннего дворика;

- от входов в гостиницу и апартаменты - прямой доступ в концертный зал "Зарядье" и парк;

- парадный въезд в отель через историческую арку;

Фото: пресс-служба ГК "Киевская площадь".

- двухуровневая парковка на 168 машиномест;

- уникальный мозаичный дворик под открытым небом внутри гостиницы;

- торговая галерея;

- зал 730 квадратных метров для мероприятий на 330 человек;

- 4 переговорные комнаты площадью от 47 до 83 "квадратов";

- служба дворецких, услуги консьержей, горничной, портного;

- круглосуточный фитнес-центр с 25-метровым бассейном, СПА с русской баней и термами, салоном красоты;

Фото: пресс-служба ГК "Киевская площадь".

- пять ресторанов высокой кухни, в том числе три авторских концепции от шеф-поваров;

- известная французская кондитерская Ladurée;

- бар Raffles Long Bar.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых гостей отель планирует принять во второй половине 2022 года.