В Москве на Новый год можно снять квартиру с видом на Кремль, в доме Гоголя или «французские» апартаменты

Один из вариантов – апартаменты площадью в 220 квадратных метров с видом на реку Москва, Лужники и Кутузовский проспект.

Непростая эпидемиологическая обстановка в Москве вряд ли станет помехой новогоднему настроению и желанию отметить праздник. Те, кто хотели встречать Новый год в ресторанах, стали искать альтернативу, раз рестораны закроются в 23.00. Самый удачный вариант снять квартиру или апартаменты, где можно будет веселиться всю ночь.

- В новогоднюю ночь по объективным причинам снизится интерес к гостиницам, ресторанам и местам, открытым для массового посещения. Вместо этого, потребители обратятся к краткосрочной аренде квартир, поэтому сейчас самое время начать искать и бронировать жилье в городе, - говорит Артем Кромочкин, руководитель краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

- А что с ценами? – спрашиваю.

- К началу декабря 2020 года количество предложений на столичном рынке краткосрочной аренды квартир превысило прошлогодние показатели на 14%. А средняя стоимость аренды в Москве составила 2 250 рублей в сутки за объект, что на 10% ниже средней цены аналогичного периода 2019 года (2 500 рублей).

VIP-варианты

Смотрю предложения на московском рынке посуточной аренды. Есть много интересных объектов, расположенных в знаковых локациях города и подходящих для празднования Нового года любой компанией.

Лужники из окна

Один из вариантов – апартаменты площадью в 220 квадратных метров с видом на реку Москва, Лужники и Кутузовский проспект. Этаж 24-й. Есть вместительная гостиная с плазмой и аудиосистемой, ванная комната с душем и джакузи, полностью укомплектованная кухня для приготовления новогоднего ужина.

Стоимость: 55 тысяч рублей в сутки.

44-й этаж в «Москва-Сити»

Собрать гостей можно в апартаментах 195 квадратных метров в «Москва-Сити». Белоснежный дизайн, панорамный вид на столицу. В стоимость проживания включены завтрак, ежедневная смена постельного белья, полотенец и банных принадлежностей.

Стоимость: 34 тысячи рублей в сутки.

Если Новый год хочется отметить в центре столице, то стоит присмотреться к 2-этажным апартаментам 104 квадратных метра в историческом доме, где в XIX веке Николай Гоголь сжег второй том поэмы «Мертвые души».

Средний бюджет

Есть не менее красивые квартиры и виды, но при этом потратить можно значительно меньше, если отказаться от приставки vip.

Дом с историей Гоголя

Если Новый год хочется отметить в центре столице, то стоит присмотреться к 2-этажным апартаментам 104 квадратных метра в историческом доме, где в XIX веке Николай Гоголь сжег второй том поэмы «Мертвые души». В апартаментах есть несколько спальных мест, ванные комнаты, гостиная и укомплектованная кухня.

Стоимость: 15 тысяч рублей в сутки.

Предлагается 5-комнатная квартира, это 140 квадратных метров. Находится она на Тверской, дом №9.

На Тверской

Предлагается 5-комнатная квартира, это 140 квадратных метров. Находится она на Тверской, дом №9. В ней есть даже бассейн с зеркальным потолком. В такой квартире бой курантов можно услышать, просто открыв окна, которые выходят прямо на Кремль.

Стоимость: 15 тысяч рублей в сутки.

Многие мечтали отметить Новый год за границей, но можно выбрать двухэтажную квартиру с шестью комнатами, общей площадью 220 квадратных метров.

Кутузовский проспект

Многие мечтали отметить Новый год за границей, но можно выбрать двухэтажную квартиру с шестью комнатами, общей площадью 220 квадратных метров. Практически окажетесь во Франции, в залах элитная мебель, большая столовая, деревянный расписной паркет, колонны и дворцовый антураж. Рядом с квартирой находится набережная с потрясающим видом на небоскребы Москва-Сити.

Стоимость: 15 тысяч рублей в сутки.

Атмосферу праздника прекрасно дополнит яркий интерьер 4-комнатной квартиры на Долгоруковской улице, общей площадью 115 квадратных метров.

Бюджетные варианты

Большие квартиры можно найти и еще дешевле, при этом тоже в центре города.

Яркий интерьер на Долгоруковской

Атмосферу праздника прекрасно дополнит яркий интерьер 4-комнатной квартиры на Долгоруковской улице, общей площадью 115 квадратных метров. Есть несколько спален, просторная гостиная и кухня - осталось лишь организовать здесь новогоднюю вечеринку.

Стоимость: 6500 рублей в сутки.

Ближе к Красной площади

Снять небольшую двухкомнатную квартиру в пяти минутах от Красной площади, ГУМа, нарядной Никольской улицы можно по вполне бюджетной цене. Жилье площадью 57 квадратных метров находится на Тверской улице в семиэтажном доме с небольшой кухней и двумя спальнями.

Стоимость: 4500 рублей в сутки.

Старинный московский переулок

Светлая квартира в десяти минутах от Красной площади, в Большом Головинском переулке. Площадь 200 квадратных метров. Этот вариант идеально подойдет для семейного праздника: на втором этаже расположилась детская комната, из окон которой можно смотреть на крыши домов и небо. На первом же этаже стоит устроить само празднование: здесь есть обширная кухонная зона со всевозможной техникой, домашним кинотеатром, стойка с барными стульями, большой балкон, гардеробная и спальня.

Стоимость: 8000 рублей.

В Подмосковье найден дворец для празднования Нового года

Кстати

В Подмосковье найден дворец для празднования Нового года

Сказочный домик с башней одним видом уже навевает праздничную атмосферу. В нем есть каминный зал, пространство для мероприятий, барбекю-зона и лаунж-зона с камином. Площадь 1100 квадратных метров.

На территории собственная детская площадка, парковка на 12 машин, поляна для установки шатра с мангалом и печью. Вокруг дома лес с соснами, дубами и липами. Дом подходит для компании из 20 человек.

Стоимость: 55 000 рублей в сутки.