Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Москве открылся новый "офис" мировых судей

Здание оснастили всем необходимым для сотрудников и посетителей
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий
После капремонта на западе столицы открылось новое здание для трёх судебных участков мировых судей района Раменки.

После капремонта на западе столицы открылось новое здание для трёх судебных участков мировых судей района Раменки.

Фото: Shutterstock

После капремонта на западе столицы открылось новое здание для трёх судебных участков мировых судей района Раменки. Сегодня, 10 декабря, его осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московского городского суда Михаил Птицын.

"В Москве работают 438 мировых судей, которые рассматривают более 70% всех гражданских и уголовных дел, поступающих в суды общей юрисдикции, - сказал Сергей Собянин. - Это – первый и самый востребованный гражданами уровень правосудия. Поэтому создание комфортных условий для работы мировых судей постоянно находится в поле зрения правительства Москвы".

По его словам, за последние годы десятки участков мировых судей получили качественные офисы. Сегодня очередь дошла и до трех участков в Раменках, которые переехали в новое здание.

"Мы понимаем, что нагрузка на мировых судей постоянно растёт, и если будет принят федеральный закон об увеличении судебных участков в Москве, то правительство города сделает всё необходимое, чтобы обеспечить новых судей помещениями для полноценной работы", - отметил Сергей Собянин.

ЧТО СДЕЛАЛИ

До декабря этого года судебные участки мировых судей № 177, 178, 179 и 180, обслуживающие жителей района Раменки, находились в здании Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте. Это создавало неудобства и сотрудникам, и посетителям.

В июле 2020 года судебный участок № 177 переехал в новый офис на улице Довженко. Для более комфортной работы мировых судей участков № 178, 179 и 180 поблизости – на расстоянии 350 метров от здания Никулинского районного суда – подобрали отдельно стоящую нежилую двухэтажку площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Это здание 1995 года постройки последние годы не использовалось и ему требовался ремонт.

Строители убрали в нем самовольно надстроенный этаж, заменили окна, отремонтировали перекрытия и кровлю. Вентилируемый фасад украсили керамогранитной плиткой. Внутри обновили лестницы и инженерные коммуникации - электроснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию.

В здании разместились:

- комфортная зона приёма посетителей;

- 3 зала заседаний мировых судей;

- рабочие кабинеты, архив и канцелярия;

- 6 камер для нарушителей, находящихся под стражей, и комната для конвойных.

Приём посетителей в новом здании на Мичуринском проспекте мировые судьи планируют начать уже завтра, 11 декабря.

ЦИФРА

Более 1,2 миллиона дел рассмотрели столичные мировые судьи в 2019 году.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые