В Москве открылся новый "офис" мировых судей

После капремонта на западе столицы открылось новое здание для трёх судебных участков мировых судей района Раменки. Фото: Shutterstock

После капремонта на западе столицы открылось новое здание для трёх судебных участков мировых судей района Раменки. Сегодня, 10 декабря, его осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московского городского суда Михаил Птицын.

"В Москве работают 438 мировых судей, которые рассматривают более 70% всех гражданских и уголовных дел, поступающих в суды общей юрисдикции, - сказал Сергей Собянин. - Это – первый и самый востребованный гражданами уровень правосудия. Поэтому создание комфортных условий для работы мировых судей постоянно находится в поле зрения правительства Москвы".

По его словам, за последние годы десятки участков мировых судей получили качественные офисы. Сегодня очередь дошла и до трех участков в Раменках, которые переехали в новое здание.

"Мы понимаем, что нагрузка на мировых судей постоянно растёт, и если будет принят федеральный закон об увеличении судебных участков в Москве, то правительство города сделает всё необходимое, чтобы обеспечить новых судей помещениями для полноценной работы", - отметил Сергей Собянин.

ЧТО СДЕЛАЛИ

До декабря этого года судебные участки мировых судей № 177, 178, 179 и 180, обслуживающие жителей района Раменки, находились в здании Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте. Это создавало неудобства и сотрудникам, и посетителям.

В июле 2020 года судебный участок № 177 переехал в новый офис на улице Довженко. Для более комфортной работы мировых судей участков № 178, 179 и 180 поблизости – на расстоянии 350 метров от здания Никулинского районного суда – подобрали отдельно стоящую нежилую двухэтажку площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Это здание 1995 года постройки последние годы не использовалось и ему требовался ремонт.

Строители убрали в нем самовольно надстроенный этаж, заменили окна, отремонтировали перекрытия и кровлю. Вентилируемый фасад украсили керамогранитной плиткой. Внутри обновили лестницы и инженерные коммуникации - электроснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию.

В здании разместились:

- комфортная зона приёма посетителей;

- 3 зала заседаний мировых судей;

- рабочие кабинеты, архив и канцелярия;

- 6 камер для нарушителей, находящихся под стражей, и комната для конвойных.

Приём посетителей в новом здании на Мичуринском проспекте мировые судьи планируют начать уже завтра, 11 декабря.

ЦИФРА

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