Управлять гигабайтами через мобильное приложение не только удобно, но и выгодно

В столичном регионе Tele2 продолжает фиксировать рост числа абонентов, пользующихся личным кабинетом оператора, – по итогам октября 2020 года в него заходят более 47% пользователей. Прирост год к году составил 6 п.п. Не менее позитивную динамику можно увидеть и в мобильном приложении «Мой Tele2» – количество столичных абонентов здесь увеличилось на 20 п.п., составив 18% от всех пользователей приложения.

С введением режима самоизоляции клиенты стали чаще изучать свой тариф, изменять его, а также продавать и покупать минуты и гигабайты в «Маркете Tele2» – уникальном сервисе оператора. Так, «Центр управления гигабайтами» стал самой популярной услугой 2020 года – по итогам октября его посетили 28% столичных пользователей. При этом на онлайн-площадку «Маркет Tele2» в приложении заходили 17% столичных абонентов.

Жители мегаполиса, которым важно получить максимум полезной информации за короткий срок, в этом году высоко оценили такую функцию приложения, как stories. 21% столичных абонентов регулярно просматривают stories, где узнают последние новости оператора. Рейтинг самых востребованных сервисов замыкают финансовые операции – 20% от общего числа пользователей совершают их в приложении.

В личном кабинете «Мой Tele2» можно воспользоваться акциями в рамках программы лояльности «Больше», которая позволяет клиентам получать скидки и кешбэк от партнеров оператора. По данным на 1 ноября 2020 года 11% пользователей заходили в приложение, чтобы ознакомиться с уникальными акциями. Сегодня актуальным предложением стали привилегии для абонентов Tele2 на катке «Навигатор 20°20’–20°21’» в Парке Горького - на протяжении всего зимнего сезона клиенты смогут приобрести билеты на любой сеанс катания со скидкой 20%, а также получить кофе в подарок.

«Мой Tele2» доступен для устройств на базе iOS и Android. Подавляющее большинство пользователей приложения в Москве и области – 25% – владеют гаджетами бренда Xiaomi. Второе и третье место заняли смартфоны Honor и Samsung – 19% и 18% соответственно. На четвертой строчке расположился Huawei c 7%. Устройства этого бренда обогнали Apple всего на 1 п.п. При этом в Москве iPhone 12 уже используют 3% от общего числа пользователей смартфонов.

Ирина Буцких, руководитель департамента клиентского сервиса макрорегиона «Москва» Tele2:

«Кризис – подходящее время, чтобы накопить дополнительные ресурсы. Так, пока офлайн был не так востребован, мы искали новые ниши и мыслили вне рамок инструментов, а в рамках клиентских задач. Понимая усилившуюся потребность в digital-сервисе «не выходя из дома», мы реализовали ряд доработок и проектов в личном кабинете. Мы добавили возможность саморегистрации нового абонента, упростили подтверждение достоверности персональных данных абонента через портал «Госуслуг», добавили возможность блокировки и разблокировки SIM-карты, возможность изменения телефонного номера и ввели единый лицевой счет, с помощью которого можно объединить все свои номера и комплексно оплачивать услуги. Мы продолжаем делать «Мой Tele2» максимально функциональным, удобным и безопасным для клиента».