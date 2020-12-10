Обновление Московских центральных диаметров: В 2021 году откроют ещё 14 станций

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) появятся ещё 14 дополнительных остановочных пунктов (см. «Конкретно»).

«В следующем году планируется завершить строительство пяти новых и реконструкцию девяти существующих станций МЦД, - сообщил сегодня, 10 декабря, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев на онлайн-конференции Московского урбанистического форума. - Главная задача на 2021 год, поставленная мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, – развитие инфраструктуры МЦД-3 и МЦД-4, включая строительство дополнительных железнодорожных путей, остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов».

По его словам, с начала этого года на МЦД для пассажиров уже открыли также 14 дополнительных станций. Каждая из них, по сути, стала мини-вокзалом с комфортными вестибюлями и зонами ожидания, эскалаторами и лифтами, всем необходимым для путешественников.

При этом строители завершили интеграцию железнодорожной платформы НАТИ, которая войдет в состав МЦД-3, и станции Лихоборы Московского центрального кольца.

До конца года реконструируют станцию «Подольск» на МЦД-2.

Напомним, первые два маршрута – «Одинцово – Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино – Подольск» (МЦД-2) – запустили осенью прошлого года. Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают по расписанию и тарифам обычного наземного метро.

КОНКРЕТНО

Что построят и реконструируют в 2021 году на МЦД

Новые станции:

1. «Аминьевская» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно во втором квартале 2021 г.

2. «Печатники» на МЦД-2.

Открытие - ориентировочно во втором квартале 2021 г.

3. «Щукинская» на МЦД-2.

Открытие - ориентировочно во втором квартале 2021 г.

4. «Марьина Роща» на МЦД-2. Открытие - ориентировочно во втором квартале 2021 г.

5. «Минская» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно в четвёртом квартале 2021 г. (первый этап).

Реконструкция станций:

1. «Баковка» на МЦД-1.

Открытие - ориентировочно в первом квартале 2021 г.

2. «Внуково» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4). Открытие - ориентировочно в первом квартале 2021 г.

3. «Кокошкино» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно в первом квартале 2021 г.

4. «Переделкино» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно в третьем квартале 2021 г.

5. «Толстопальцево» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно в третьем квартале 2021 г.

6. «Сколково» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно в третьем квартале 2021 г.

7. «Тимирязевская» на МЦД-1. Открытие - ориентировочно в четвертом квартале 2021 г.

8. «Окружная» на МЦД-1.

Открытие - ориентировочно в четвертом квартале 2021 г.

9. «Матвеевская» на Киевском направлении МЖД (перспективная линия МЦД-4).

Открытие - ориентировочно в четвертом квартале 2021 г.