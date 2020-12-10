Собянин рассказал о работе метро в новогоднюю ночь, расширении вакцинации от COVID и отмене дистанционки

Метро будет работать всю новогоднюю ночь Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 10 декабря, мэр столицы Сергей Собянин традиционно пообщался в прямом телеэфире с горожанами и ответил на волнующие их вопросы. Вот что сказал мэр.

ПО ЗАГРУЖЕННОСТИ КОЕК СТОЛИЦА НА 70 МЕСТЕ В СТРАНЕ

- В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости коронавирусом. Потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. Просто в Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое. Значительно выше, чем в других регионах.

По загруженности инфекционных коек на 100 тысяч населения Москва находится на 70 месте в стране. Не на первом, не на втором, а на 70-м. Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей и остаётся стабильной. Можно сказать, что в принципе ситуация более-менее стабильная, но на высоком тяжелом уровне. При этом вся медицинская система Москвы работает с напряжением. Но все ее звенья выполняют свои функции - и скорая помощь, и амбулатории, и КТ-центры, и диагностика, и стационары. Мы с ситуацией справляемся. Исходя из этого, нужно продолжать придерживаться действующих в столице ограничений. Это позволяет сглаживать ситуацию и не позволять ей взрывным образом развиваться.

НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИНЫ ОТКРОЕТСЯ В ЯНВАРЕ

- С 4 декабря, когда открылась запись на прививку от коронавируса для групп риска, записались около 20 тысяч человек и более 6 тысяч привилось. Вся система работает хорошо. Мы расширили запись - теперь можно выбрать дату приёма не только на mos.ru, но и через ЕМИАС, и другие сервисы, и даже по телефону. После прививки выдаётся сертификат. Насчёт каких-то преференций для тех, кто привился, мы подумаем. Но пока их нет. Хотя, когда вы покажите своему работодателю сертификат с подтверждением, что вы получили вакцину и безопасны для окружающих, наверное, работодатель будет это учитывать при вашей работе.

Помимо действующего завода в Зеленограде, мы строим на базе технополиса "Москва" ещё один большой завод по производству вакцины. В январе будущего года он уже может начать выпуск достаточно больших партий вакцины. В ближайшие дни будем расширять список тех, кто в группах риска может сделать прививку в первую очередь. Это решение будет зависеть от того, сколько фактически вакцины мы получим в следующей партии.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ НАЧНУТ ОТМЕНЯТЬ ПОСТЕПЕННО

- Я уверен, что ухудшения качества образования не будет. Вузы уже приспособились, у них есть опыт дистанционного обучения, давно обкатывают онлайн-лекции.

А мощности Московской электронной школы позволяют сохранить высокий уровень знаний учеников. Это уже проверено временем. После весенней дистанционки выпускные экзамены показали, что уровень знаний не ухудшился по сравнению с 2019 годом. И потом все это не будет вечно, речь идёт о неделях и месяцах. Конечно, это неудобство и для учащихся, и для родителей, и для студентов. Онлайн-занятия проводятся не от хорошей жизни. У нас выбор не между хорошим или плохим, а между плохим и очень плохим. Действующие ограничения спасают огромное количество людей. При уменьшении заболеваемости мы будем потихоньку возвращать обычное очное обучение.

ШТРАФОВ НА УЛИЦАХ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ БУДЕТ

- Льготы на проезд для пенсионеров и школьников в новогодние праздники восстанавливать не будем. Эти люди из группы риска должны находиться дома и в праздники, и в будни.

Дополнительно никаких ограничений, штрафов и санкций мы не планируем в новогодние выходные. В парках, скверах, на улицах и на других площадках можно гулять, но там не будет праздничных массовых мероприятий. Конечно, количество людей на улицах в транспорте будет в зимние праздники большое, может даже очень большое. Взвешивайте, пожалуйста, риски, с которыми вы столкнётесь, подумайте ещё раз, ведь речь идёт реально о жизни и здоровье людей.

Лучше посидеть в эти дни дома, в семейном кругу, лучше не рисковать. Сегодня мы уже видим рост заболеваний среди людей старшего поколения. Прошу максимально бережно относитесь к себе, оставайтесь дома в праздники.

В ПОДЗЕМКЕ ПОЕЗДА ПОЕДУТ ПОД БОЙ КУРАНТОВ

- В новогодние праздники поликлиники будут работать в усиленном режиме. В выходные дни люди тоже болеют, им нужна помощь врачей. Социальные службы и волонтёры тоже будут работать в праздники.

Как и все коммунальные службы. И транспорт - метро и МЦК - будет работать всю новогоднюю ночь. Мы не хотим, чтобы поездки по городу сконцентрировались в предновогодние часы, пусть передвижение людей плавно распределится по времени.

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