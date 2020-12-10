«Вышло с третьей попытки»: задержаны шестеро подозреваемых в убийстве предпринимателя из Истры

В ходе расследования будет установлена роль каждого в совершенных преступлениях Фото: Оперативная съемка

Спустя полтора месяца после убийства предпринимателя из Истринского района Московской области в разных регионах страны были задержаны шестеро подозреваемых в этом преступлении.

Все произошло 21 октября в деревне Ефимово. 65-летний предприниматель вышел во двор своего загородного дома, чтобы покормить кошку и увидел, как шестеро мужчин в черных масках перелезают через забор. С собой у хозяина коттеджа был травматический пистолет, с оружием мужчина не расставался после первого нападения на его загородный дом. Но травмат не помог. Бандиты начали отстреливаться и дважды ранили мужчину в живот. Он погиб на месте.

По горячим следам найти их не удалось. Когда стали разбираться оказалось, что убитый дважды становился жертвой нападений. Причем всякий раз преступники проникали именно в его загородный дом.

Впервые с людьми в масках убитый встретился еще в 2018 году. Тогда предпринимателю крепко досталось. Его избили и пытали кипятком, чтобы рассказал, где деньги лежат. Из коттеджа бандиты вынесли все ценное: деньги, драгоценности, технику. Тогда возбудили уголовное дело, но преступников так и не нашли.

Они сами объявились спустя год. На этот раз хозяин коттеджа был в Москве. Повезло. К тому времени он установил в доме сигнализацию, она и спугнула бандитов. Ну а чем закончился их третий визит, вы уже знаете.

- Уголовные дела возбуждены по трем статьям 105 УК РФ «Убийство», 162 УК РФ «Разбой» и 158 УК РФ «Кража», - сообщила «Комсомольской правде Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области. - С участием подозреваемых проводятся следственные действия, назначено проведение ряда экспертиз. В ходе расследования будет установлена роль каждого в совершенных преступлениях. Подозреваемые будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как стало известно «КП», о зажиточном предпринимателе, который сделал состояние на лицензировании работ со строительной техников, один из членов банды узнал от своей знакомой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они требовали показать тайник с деньгами»: «Мясного короля» пытали, стреляя в него из арбалета

По предварительным данным, 54-летний Владимир Маругов истек кровью (подробности)