ВДНХ запускает цикл познавательных онлайн-лекций о космосе

Зрители первых выпусков узнают, к примеру, как отбирают в отряд космонавтов и чем астероиды отличаются от комет Фото: Алиса ТИТКО

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запускает с 13 декабря цикл познавательных онлайн-встреч под названием «Космос по выходным». Трансляции проведут на официальной странице ВДНХ в социальной сети «Одноклассники».

- Лекции будут идти по выходным до конца февраля. Зрители первых выпусков узнают, к примеру, как отбирают в отряд космонавтов и чем астероиды отличаются от комет, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Какие лекции ждут зрителей?

- «Малые тела Солнечной системы» состоится 13 декабря в 16.00. Вести лекцию будет Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга. Он расскажет о строении астероидов и комет. Объяснит, что такое метеорный поток, кто присваивает имена небесным телам и чем метеор отличается от метеороида и метеорита;

- «Отбор в отряды космонавтов» состоится 20 декабря в 16.00. Своим опытом поделится сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. А также расскажет, какие требования предъявляют к кандидатам и к чему нужно быть готовым всем желающим покорить космос. Трансляция будет проходить на платформе Zoom, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

- «Как в космосе встречают Новый год» состоится 27 декабря в 16.00. Вести ее будет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин, а гостем станет его коллега Герой СССР Виктор Афанасьев. Они расскажут зрителям, сколько раз на орбите космонавты обычно встречают Новый год, какие традиции поддерживают в невесомости, что входит в новогоднее меню. Задать им вопросы можно до 15 декабря в комментариях под постом с анонсом встречи на страницах ВДНХ в социальных сетях «Инстаграм», «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники».

Следующие лекции из цикла «Космос по выходным» будут появляться на официальном сайте «Космонавтика и авиация».

Смотри космос

Центр «Космонавтика и авиация» запустил на своих страницах в социальных еженедельную рубрику #СмотриКосмос. В коротких видеороликах экскурсоводы рассказывают о самых интересных экспонатах центра. В первом выпуске можно рассмотреть макет Международной космической станции и узнают, какие задачи космонавты выполняют сейчас.