Таксофоны живы: как бесплатно позвонить с улицы в Москве

. Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи удивились, когда узнали, что на улице Молодцова установили таксофон. Казалось бы, на дворе 2020 год, технологии шагают вперед – новые смартфоны, к запуску готовят интернет 5G. Так зачем же столице таксофон?

Есть места, где не ловит мобильник

В компании «Ростелеком» объяснили, что конкретный аппарат на улице Молодцова перенесли на новое место в связи с изменением границ пешеходных зон. То есть он там и был. А вообще он не единственный – таксофонов в Москве много и все они рабочие.

В первую очередь они предназначены для малонаселенных и труднодоступных территорий, где до сих пор нет мобильной связи. «Ростелеком» обеспечивает работу 148 тысяч таксофонов в России — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. Но Москва же – не деревня.

«Ростелеком» обеспечивает работу 148 тысяч таксофонов в России Фото: Алиса ТИТКО

- В Московской области в настоящее время работает 6800 таксофонов. Касательно самой столицы — 918 таксофонов, в основном на территории Новой Москвы, - рассказали «КП» в пресс-службе «Ростелекома».

Выходит, что даже в столице есть места, где таксофоны – это единственное доступное средство связи. Реально есть переулки, где нет покрытия, мобильная связь не дошла до бывших промзон и территорий, которые были присоединены к Москве относительно недавно. Таксофоны удобны, когда разрядился мобильный телефон или нужно срочно вызвать полицию или пожарную службу.

В условиях пандемии «Ростелеком» зафиксировал востребованность таксофонов.

- Это, видимо, связано с действием ограничительных мер и ростом обеспокоенности за здоровье родных и близких, как в родном регионе, так и за его пределами, - рассказали в пресс-службе «Ростелекома». - Чем стремительнее распространялась эпидемия коронавируса, тем больше было звонков в экстренные оперативные службы.

Если сравнивать продолжительность звонков до официального объявления пандемии в России (февраль 2020 года) и спустя два месяца - выросла в 2,1 раза. Общий трафик звонков за период январь — октябрь 2020 года вырос в 2,6 раза.

Кстати, все звонки с таксофонов на номера российских операторов связи (как стационарные, так и мобильные) предоставляются бесплатно. Такое решение было принято 1 ноября 2019 года.

Проба первого звонка

В Лондоне красные телефонные будки давно стали узнаваемыми символами. Это уже, пожалуй, почти такие же достопримечательности, как Биг-Бен и Тауэрский мост. Туристы, оказавшись на улицах Лондона, всегда фотографируются в красных телефонных будках. С каждым годом их становится все меньше, потому что из-за ненадобности их убирают. Но некоторые все же оставляют, как арт-объекты. В некоторых сделали буккроссинг (раздача книг или книговорот).

Оказывается, что московские телефонные будки – это еще не пережитки прошлого. Не могу сказать, что я их не видела в городе. Видела. Но была уверенна, что они не функционируют. Многие из них разрисованы краской. До арт-объектов, как в Лондоне, им еще далеко. Но вот, честно, я никогда не видела, чтобы кто-то говорил по таксофону. Тем более, чтобы стояла очередь из желающих позвонить или сфотографироваться.

И вот, когда я узнала, что они работают – стала искать ближайший из 918 таксофонов в Москве. Найти точку, откуда можно бесплатно позвонить, проще всего на «Яндекс.Картах». В поиске нужно так и написать «таксофон Ростелеком». На Бескудниковском бульваре я нашла несколько таксофонов – возле домов №2 и №12.

Читаю инструкцию внутри будки: поднимите трубку, вставьте карту в картоприемник до упора… На этом пункте я и остановилась. Какая карта, где ее взять? Говорили же, что все бесплатно. Признаюсь, что я очень долго выясняла, но выяснила. Оказывается, инструкцию до сих пор не обновили. Пользоваться таксофоном сейчас намного проще Набираю номер мамы и слышу ее голос. Удивительно.

- Мама, я звоню тебе с таксофона. Представляешь? – удивляюсь.

Мне казалось, что удивлялись вместе со мной все прохожие. Они, наверное, тоже давненько не видели, чтобы кто-то снимал трубку таксофона. А ведь с таксофонов могут позвонить домой дети или автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

Еще одно удивление, что на таксофон можно перезвонить. Я попросила маму набрать номер, с которого я ей дозвонилась. И вот в телефонной будке раздался звонок. Поднимаю трубку – и это мама.

У каждого таксофона есть свой номер (он указан внутри будки), а это означает, что можно прийти к нему в определенное время и принять звонок.

Как найти ближайший таксофон:

- на карте «Яндекс.Карты» - ввести в поиске «таксофон Ростелеком»,

- на сайте Федерального агентства связи

Инструкция: как позвонить с таксофона?

- поднимите трубку, идет гудок,

- нажмите «8», дождитесь гудок,

- наберите код и номер телефона,

- когда вам ответят, то нажмите кнопку с изображением трубки, чтобы включить микрофон (иначе вы будете слышать человека, а он вас нет).

Куда можно бесплатно позвонить с таксофона?

- экстренные оперативные службы (противопожарная служба 01, полиция 02, скорая помощь 03, экстренные службы 112),

- звонки на любые стационарные и мобильные номера российских операторов связи,

- горячая линия «Ростелекома» 8 (800) 100-0-800.