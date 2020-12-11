Наше Подмосковье: Тот самый вкус – тот самый хлеб

Уже сейчас на новом производство в Подольске работают около 300 человек. Фото: Денис Трудников/Пресс-служба Губернатора Московской области

Это сейчас Светлана Васильева ведущий инженер-технолог крупного хлебозавода в Подольске, а когда-то она пришла в пищевую промышленность сразу после колледжа, в 18 лет. С лета нынешнего года женщина трудится на хлебокомбинате «Коломенское поле». Устроилась сюда – рассказывает - как только узнала о запуске нового производства.

- Мой профессиональный интерес технолога в том, что завод запускается с нуля. Есть возможность с самого начала отстроить все процессы, - говорит Светлана.

«Коломенское поле» - один из крупных инвестиционных проектов, запущенных на территории Московской области в нынешнем году. Компания уже вложила в завод хлебо-булочных изделий 5 миллиардов рублей, создав после запуска первой линии около 300 рабочих мест. Дальше - больше. Через два года в здешних цехах будет трудиться уже порядка 1300 человек, в большинстве своем местных жителей.

Инвестиционное соглашение о создании нового предприятия на территории технопарка «Коледино» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и девелоперская компания Sminex подписали в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Чуть больше года прошло, а завод уже вовсю выпускает продукцию - хлеб, булочки, вафли и торты.

Вчера Андрей Воробьёв пообщался с работниками завода «Коломенское поле» и попробовал их продукцию.

БАТОН И ТРАДИЦИИ

Сейчас на хлебокомбинате действуют пять линий. Через два года будет уже 18. Современное оборудование. Четкая логистика. Высококвалифицированный персонал.

- Проект амбициозный, - отметил губернатор.

Работники хлебозавода угостили губернатора здешней продукцией. Андрею Воробьёву особенно пришелся по вкусу батон.

- Вот на таких батонах мы выросли. Раньше когда из школы приходили, все время батон с молоком ели... И сейчас это самый ходовой товар, на новом современном предприятии. И очень приятно, что это лишь первая очередь.

- В следующем году мы планируем установить и запустить новые хлебобулочные линии, производство фруктово-ягодных начинок, линии печенья, зефира, шоколадных масс, глазированных конфет, - рассказал губернатору генеральный директор Булочно-Кондитерского Холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов. – Обязательно будем наращивать производство. Сейчас мы отгружаем свою продукцию в Москву и Подмосковье, но постепенно выходим на уровень всего ЦФО, а дальше будем налаживать и экспорт.

По прогнозам, через два года Подмосковье выйдет на первое место по производству хлебобулочных изделий. Фото: Денис Трудников/Пресс-служба Губернатора Московской области

ПОДДЕРЖКА И РАБОЧИЕ МЕСТА

Андрей Воробьёв отмечает, что в 2021-2022 годах Московская область выйдет в лидеры среди регионов России по объемам производства хлеба. (Сейчас Подмосковье в ТОП-3). Это происходит благодаря инвестиционной привлекательности региона для запуска подобных больших производств.

- У нас есть несколько магистральных направлений, - говорит губернатор. - Например, по производству сыра мы занимаем второе место, а в течение двух лет надеемся выйти в лидеры... Для нас очень важно, что открываются новые предприятия. Потому что, это рабочие места для наших жителей.

Дмитрий Козлов в свою очередь поблагодарил губернатора за поддержку бизнеса.

- Нас привлекли особые условия и готовая инфраструктура технопарка в Подольске. Плюс в Московской области есть льготы для инвесторов, есть программы льготного кредитования, программы обучения молодых специалистов. В этом плане я объективно скажу - я общаюсь с коллегами в разных регионах, но такой поддержки, как в Подмосковье, вряд ли где встретишь.

Напомним, для инвесторов в Подмосковье действует большой список мер федеральной и региональной поддержки. Например, для компаний, инвестировавших более 50 млн рублей, - освобождение от налога на прибыль или от налога на имущество, получение земельного участка без торгов. При этого каждого инвестора сопровождают на местах в ручном режиме - каждый глава муниципалитета персонально отвечает за предприятия на своей территории.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВАКЦИНА - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В поликлинике подольского микрорайона с теплым названием Кузнечики уже несколько дней работает процедурный кабинет, где желающих вакцинируют от коронавируса.

- Все быстро - записался на прием к терапевту, сдал анализы и вот меня вызвали, - объясняет только что вышедший из кабинета сотрудник банка Антон Ариничев. - Я живу с родителями - бабушке 80 лет, маме 60. Для меня очень важно сделать прививку, хотя я и понимаю, что это не панацея. Разумеется, все равно нужно будет соблюдать масочный режим, мыть руки и прочее. Но прививка по крайней мере означает, что если даже заражусь, то перенесу болезнь в легкой форме.

Среди тех, кто уже привился, и заведующая здешнего детсадом №32 «Светлячок» Марина Родина.

- Мы же с детьми работаем, поэтому прививка - наша безопасность, - говорит женщина. - Знаю, что Андрей Юрьевич губернатор Московской области сам привился, сделал прививку. Соответственно, я тоже, как руководитель, считаю, что нужно показать пример своим сотрудникам.

Губернатор Андрей Воробьёв проверил, как идет работа по вакцинации жителей Подмосковья.

- На сегодняшний день 260 пациентов у нас привито. В первую очередь прививались сотрудники медицинских учреждений, работники системы образования, - рассказал и. о. главного врача Подольской районной больницы Юрий Костиков.

- Я очень надеюсь, что вакцину мы начнем получать более активно, - отметил губернатор.

К 15 декабря на территории области заработают уже 92 пункта вакцинации.

ВАЖНО

Спасибо врачам!

В Подольске Андрей Воробьёв встретился с медиками, которые проявили себя во время пандемии коронавируса.

- Уже стало доброй традицией награждать врачей, которые в этом уходящем году испытали на себе самые главные вызовы. Специальный орден наш Президент учредил для тех, кто делает свою работу добросовестно, профессионально. Мы награждаем тех, кто спасает людей, тех, кто в сложной критической ситуации весной и сейчас не ушел, не сбежал, не оставил свою профессию, а добросовестно и постоянно трудится. Мне очень приятно, что я имею сегодня возможность вручить вам высокие государственные награды!

Орден Пирогова из рук губернатора получили главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян и завотделением, врач-хирург операционного блока Петр Мериакри, а также пятеро сотрудников Климовской городской больницы №2 - главврач Иоланта Буравцова, заместители главного врача Ирина Кучинская и Татьяна Солдаткина, врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Черевань и врач-терапевт Мария Серова.