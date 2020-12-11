«Засовывал руки в трусики»: в московской школе учитель по шахматам три месяца домогался до первоклассницы

Уроженца Воронежской области, который переехал в столицу три года назад, уже задержали. Фото: СОЦСЕТИ

Когда шестилетняя московская школьница Оля* (здесь и далее имена героев изменены - прим. авт.) стала просить не водить в ее в школу, родители списали все на адаптацию первоклашки: ну с кем не бывает. Но причины оказалась настолько дикими, что поначалу в них было сложно было поверить даже маме и папе девочки. На днях Оля открылась родителям.

- Он меня обижает, - взахлеб плакала девочка – Засовывает руки мне в трусики и говорит, что убьет и меня, и вас с папой!

Кто "он", девочка рассказала уже полиции. Оказалось, что три месяца с сентября по декабрь ребенка сексуально домогался 44-летний педагог по шахматам. Уроженца Воронежской области, который переехал в столицу три года назад, уже задержали. Свою вину извращенец признал.

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Следствие настаивает на заключении обвиняемого под стражу, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Как стало известно «КП», в московской школе №1329 шахматист-педофил проработал почти два года. Возможно, среди его учениц есть и другие пострадавшие.

- Сейчас отрабатывается его причастность к другим подобным преступлениям, - сообщили в столичном СК.

С пострадавшей первоклашкой работают психологи. Девочка не только пережила сексуальные домогательства, но и всерьез верила, что учитель может ее убить.

- Мало того, что он угрожал ребенку во время занятий в школе, он еще и отправлял ей сообщения в одну из социальных сетей, —сообщил собственный источник «КП».