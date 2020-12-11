В Москве откроется завод по производству вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса будут производить в Москве. Фото: EAST NEWS

В столичном районе Печатники в скором времени откроется завод по производству вакцины от коронавируса

"Спутник V" – первой российской вакцины от Covid-19.

Ранее в прямом телеэфире мэр Сергей Собянин сообщил, что эти новые фармацевтические цеха разместятся в технополисе "Москва" (подробнее о том, что ещё рассказал мэр).

"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против Covid-19, - сказал сегодня, 11 декабря, мэр Сергей Собянин во время осмотра строящегося завода для производства вакцины на Волгоградский проспекте. - В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов России".

ЧТО СТРОЯТ

Завод для выпуска вакцины "Спутник V" стал совместным проектом правительства Москвы и одного из лидеров российского фармацевтического рынка – компании "Р-Фарм". В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей.

С 2008 года Департамент здравоохранения Москвы сотрудничает с этой компанией. Предприятие поставляет городу лекарства, применяемые в онкологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике.

На новом заводе в технополисе "Москва" в Печатниках:

- завершён монтаж "чистых комнат";

- закуплено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе 156 волновых биореакторов, 2 высокоскоростные линии розлива, линия розлива и заморозки при температуре хранения от минус 18 до минус 25 градусов (мощностью 8,1 млн. доз в месяц при полной загрузке реакторов), а также роботизированная линия упаковки в пачки;

- создано порядка 500 рабочих мест.

По проекту при выходе завода на полную мощность будет производиться до 10 миллионов доз препарата в месяц.

Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется получить в технополисе "Москва" в январе 2021 года.