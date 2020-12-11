Хакеры вымогали у бизнесмена 3 биткоина и заявили в полицию о теракте от его имени

Хакеры шантажировали бизнесмена. Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 44-летний московский бизнесмен Сергей В.* Мужчина рассказал оперативникам, что вот уже несколько дней подвергается угрозам и шантажу со стороны неизвестных хакеров, которые взломали его облачный диск. На интернет-диске у Сергея хранилась различая личная информация, касающаяся бизнеса, семьи и личной жизни мужчины. Взломщики смогли подобрать пароль и украсть все данные, после чего связались с предпринимателем и стали требовать 3 биткоина (порядка 4 млн рублей) в качестве оплаты за молчание. Сергей решил на шантаж не реагировать и не стал вступать в переговоры с хакерами.

Несколько дней мужчину донимали звонками, обещая серьезные проблемы в бизнесе, а также угрожая жизни и здоровью его детей. Шантажисты всячески изводили Сергея, запугивали и издевались в надежде сломать волю мужчины и получить желанные деньги. Поняв, что пустыми угрозами предпринимателя не запугать, хакеры позвонили в отдел полиции и сообщили от имени Сергея о готовящемся теракте по адресу одного из магазинов, который принадлежит мужчине.

«Оперативники стали проверять информацию о заложенной бомбе и связались с Сергеем В.*, чьим именем представились звонившие. Тогда мужчина рассказал полицейским всю сложившуюся с ним ситуацию и попросил сотрудников о помощи. Неизвестные лица всячески угрожали мужчине, писали о похищении его детей, взрыве магазина и сулили прочие неприятности, если Сергей им не заплатит», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных хакеров, которые несколько дней угрожали жизни и здоровью бизнесмена и его семьи, требуя крупный выкуп за украденную конфиденциальную информацию.