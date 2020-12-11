В Москве появился оперштаб по выявлению неприятных запахов в городе

В Москве за состоянием атмосферы будет сдедить специальный штаб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве заработал оперативный штаб, который займется выявлением неприятных запахов. В него вошли чиновники, общественники и депутаты. Совет постарается минимизировать зловонные выбросы. О создании организации в пятницу, 11 декабря, на пресс-конференции рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— Состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки не связаны с превышением вредных выбросов, а в основном с неприятными запахами, конечно, существуют. Жители нам об этом сигнализируют. Мы создали оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов, сейчас он активно приступил к работе, - поделился Кульбачевский.

Чиновник отметил, что штаб появился в ноябре. С тех пор количество жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось. Кульбачевский рассчитывает, что в следующем году штаб будет работать еще активнее и проблема будет минимизирована.

Как работает штаб? Члены совета разбирают жалобы горожан и устанавливают примерную локацию, с территории которой может идти душок. После этого оперштаб обращается к руководству предприятия и разбирается в проблеме.

КОНКРЕТНО

Куда в Москве жаловаться на неприятный запах в Москве

1. Через портал mos.ru. Открыть вкладку «Электронная приемная». В графе получателя выбрать Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Обязательно заполните анкету, так как анонимные обращения не рассматривают. Далее изложите обращение в свободной форме. Обязательно укажите точное время и адрес, рядом с которым вы почувствовали неприятный запах.

2. Можно позвонить в Единую справочную Москвы +7 (495) 777-77-77 . Оператору сообщите, что хотите передать жалобу на неприятный запах в Департамент природопользования. Вас соединят со специалистом.

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