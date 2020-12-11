В Москве с 14 декабря открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в личном блоге Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице с 14 декабря открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

- В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, - написал Сергей Собянин.

Если в первые дни сделать прививку могли только врачи, педагоги и соцработники, то уже с 14 декабря смогут работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. Мэр города уточнил, что по роду своей работы именно эти люди контактируют с миллионами граждан. Они и сами рискуют, а если заболеют коронавирусом, то будут представлять угрозу для окружающих.

- Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится в два этапа. Второй компонент вводят через 21 день, при этом записываться нужно олин раз. Первая процедура занимает около часа, - рассказали в в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Напомним, что записаться на прививку от COVID-19 можно:

- на портале mos.ru,

- в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,

- через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Номера опубликованы на mos.ru.

Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Всего их в столице 70, в ближайшее время их станет 170.

- Жители столицы могут выбрать тот способ записи на вакцинацию, который им наиболее удобен, — сказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Для того, чтобы сделать прививку при себе важно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в вышеперечисленных отраслях или организациях (справка с места работы).

Кто может сделать прививку?

- люди в возрасте от 18 до 60 лет,

- нужно быть прикрепленным к городской поликлинике, иметь полис ОМС,

Вакцинируемые не должны:

- иметь хронические заболевания,

- болеть ОРВИ во время и за 14 дней до процедуры,

- прививку от гриппа и от коронавируса лучше делать в период не менее 30 дней.

Вакцинация недоступна:

- людям старше 60 лет,

- беременным и кормящим женщинам,

- участникам клинического исследования вакцины против COVID-19.

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