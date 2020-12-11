В Подмосковье в новогодние праздники кафе, рестораны и гостиницы можно будет посетить только с отрицательными тестами на ковид

С 31 декабря по 10 января все точки общепита, могут допускать посетителей только с отрицательными тестами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввел новые ограничительные меры, связанные с коронавирусом, - они будут действовать на всей территории Подмосковье во время новогодних праздников. Постановление было сегодня опубликовано на сайте Правительства МО.

Так, с 31 декабря по 10 января все точки общепита, в том числе оказывающие «услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий» могут допускать посетителей только с отрицательными тестами на коронавирус.

Как уточняется в документе, если человек предоставляет результаты лабораторных обследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), тест должен быть сделан не ранее, чем три дня назад. Если же речь идет о тесте на ковид методом иммуноферментного анализа (ИФА), - не меньше пяти дней.

Подобные ограничения коснутся и подмосковных гостиниц - в них нельзя будет заселиться без предъявления справки об отрицательном анализе на коронавирус с 28 декабря 2020 года по 15 января (включительно). Кроме того, у посетителей должны будут проверять температуру.

«Является обязательным: проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела», - говорится в документе.

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