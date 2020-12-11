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«Чтобы вы всегда были счастливы»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил ребят из детских домов с Новыми годом

В Московской области третий год подряд проводится благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв угостил ребят мандаринами, конфетами, каждому вручил подарки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв угостил ребят мандаринами, конфетами, каждому вручил подарки.

Уже третий год в Московской области проводится благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!». На сайте usynovite.mosreg.ru публикуются письма, которые пишут Деду Морозу ребята из подмосковных детских домов и домов ребенка. Любой желающий может стать для выбранного ребенка сказочным персонажем, который дарит подарки.

В пятницу, 11 декабря, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пригласил несколько десятков мальчишек и девчонок из детских домов в Красногорск, в Дом Правительства Московской области. Маленькие гости привезли с собой игрушки, сделанные своими руками, - ими все вместе, с губернатором, нарядили елку. И, конечно, много общались.

Матвей из Сергиева Посада (ему только 5 лет) рассказал Андрей Воробьёву, что хотел бы стать хоккеистом, когда вырастет. 8-летний Алихан из Балашихи, приехавший в костюме Зорро, признался, что как и его персонаж хотел бы бороться за справедливость, защищать слабых.

После губернатор угостил ребят мандаринами, конфетами, каждому вручил подарки.

- Угощайтесь, конфеты вкусные, хватит на всех, - сказал Андрей Воробьёв. - Но что самое главное, знаете? Угостить конфетами своих друзей. Поэтому когда поедете обратно, обязательно подумайте, кого вы угостите. Хочу вам пожелать, ребята, чтобы вы всегда были счастливы и сами тоже любили дарить подарки.

На текущий момент в акции «Стань Дедом Морозом!» на территории Московской области участвуют 9 детских домов, 8 домов ребенка и 7 домов-интернатов. Желающие передать детям подарки присылают их в Министерство образования Московской области, территориальное управление опеки или детский дом, где воспитывается ребенок. Фотографии, на котором мальчики и девочки будут запечатлены с подарками, в январе будет опубликовано на том же сайте usynovite.mosreg.ru.

- Цель акции «Стань Дедом Морозом!» - привлечь как можно больше людей к тому, чтобы они дарили добро детям, у которых нет семьи, - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. - Новый год ребятишки будут встречать в своих детских домах, для них будет настоящее счастье, если их желание осуществится.

КОНКРЕТНО

- 313 воспитанников остаются в девяти детских домах, работающих в Подмосковье.

- Дети-сироты и те, кто по разным причинам остался без попечения родителей, передаются в приемные семьи или под опеку. На их содержание Московская область ежемесячно выделяет деньги.

- С каждым годом детей в детских домах остается все меньше.

- Уже в ближайшие недели будет закрыт детский дом в Раменском.

- За последние 7 лет в Подмосковье закрыли 35 детских домов.

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