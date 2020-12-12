Мужчина, выпавший из окна с дочкой, пил антидепрессанты и просил милостыню у метро

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали жуткой трагедии на северо-востоке Москвы.

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали жуткой трагедии на северо-востоке Москвы. Напомним, нынешним утром возле многоэтажки на проспекте Мира нашли тела 39-летнего мужчины и его 5-летней дочери.

Установлено, что погибшие выпали из окна квартиры на 18 этаже.

- Супруга мужчины рассказывает, что ранним утром проснулась от громкого крика дочери. Вбежала в комнату, но увидела лишь открытое настежь окно, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - В этот момент в квартире также была дочь женщины от первого брака.

Возле многоэтажки на проспекте Мира нашли тела 39-летнего мужчины и его 5-летней дочери.

Сотрудники полиции и следователи уже опросили родственников погибших и соседей.

- О мужчине рассказывают, что он нигде не работал, постоянно жаловался на депрессию и избыточный вес, пил серьезные успокоительные, - продолжает источник сайта kp.ru. - Ранее его несколько раз видели просящим милостыню у метро.

Известно, что семья жила на зарплату супруги - женщина работает в одной из столичных столовых.

Установлено, что погибшие выпали из окна квартиры на 18 этаже.

Рассказывают, что супруги периодически ссорились из-за безынициативности мужчины. Но следователям мама погибшей девочки сообщила, что в день трагедии подобных разговоров не было.

- По факту обнаружения тел на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело «убийство малолетнего ребенка», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

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