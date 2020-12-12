В Москве ищут неизвестных, сорвавших пломбы с дверей опечатанного клуба Adrenaline Stadium

По текущей информации, иск Роспотребнадзора в отношении Adrenaline Stadium в суде еще не рассмотрен. Фото: adrenaline-stadium.ru

Московская полиция проводит проверку - неизвестные сорвали пломбы с дверей клуба Adrenaline Stadium. До этого заведение было опечатано сотрудниками Роспотребнадзора за нарушение антикоронавирусных мер. Напомним, 4 декабря здесь выступил рок-музыкант Валерий Кипелов со своей группой. Видеозаписи концерта попали в сеть. Чиновники, изучив запись, посчитали, что зрители и администрация не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. 7 декабря клуб был опечатан. А спустя пять дней выяснилось, что кто-то сорвал со входа пломбы.

«Сейчас проводится повторное опечатывание, информация об инциденте направлена в ОВД САО и в Савеловский суд для приобщения к делу», - заявили в Оперативном штабе Москвы по covid-19.

По текущей информации, иск Роспотребнадзора в отношении Adrenaline Stadium в суде еще не рассмотрен. Клубу грозит крупный денежный штраф либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

При этом по словам представителей штаба, ранее клуб уже привлекался к административной ответственности (за другие нарушения). Тогда его закрывали на 30 суток.

Интересно, что на своем сайте Adrenaline Stadium выступает с опровержением информации, которая якобы появилась в СМИ:

«Сообщения о закрытии клуба Adrenaline Stadium не соответствуют действительности: к нам не применялись меры обеспечения в виде временного запрета деятельности предприятия. Судебные постановления, ограничивающие деятельность клуба, в настоящее время отсутствуют. Концерты группы «Сплин», запланированный на 27.12.2020, и группы «The Hatters», запланированный на 30.12.2020, состоятся в указанные даты».

Администрация клуба утверждает, что клуб соблюдает все необходимые меры для безопасности посетителей.

«В том числе производится регулярная дезинфекция помещений и контактных поверхностей, включая вентиляционные системы, а также обеззараживание воздуха медицинскими облучателями-рециркуляторами».